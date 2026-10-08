대우건설, 조직 개편 및 임원 인사 단행…미래 경쟁력 강화 포석

AI 핵심 요약beta
- 대우건설이 8일 조직 개편과 임원 인사를 단행했다
- 도시정비·데이터센터 키우고 안전품질본부를 신설했다
- 역량·성과 중심 인사로 미래 경쟁력 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설이 지속적인 성장과 미래 경쟁력 강화를 위해 8일 전사 조직 개편 및 임원 인사를 단행했다.
이번 조직 개편은 데이터센터와 도시정비사업 등 전략 육성사업의 경쟁력을 강화하고, 대형 프로젝트의 리스크 관리 역량을 고도화하는 한편 안전·품질 및 기술 분야의 전문성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 대우건설은 회사의 지속적인 성장을 이끌 전략사업을 적극 발굴하고, 관리·지원 조직은 본연의 기능에 충실하도록 체계를 정비해 전사 업무 효율성을 높인다는 계획이다.
대우건설은 기존 건축사업본부 산하의 도시정비사업팀을 도시정비사업1팀, 도시정비사업2팀, 도시정비사업관리팀 등 3팀으로 확대 운영한다. 올해 정비사업 분야 역대 최고 수주가 기대되는 만큼 회사의 전략사업으로 육성한다는 전략이다. 더불어, 데이터센터사업팀을 신설해 인공지능(AI) 시대에 대응하는 핵심 성장동력으로 키워나갈 계획이다.
또한 가덕도신공항, 체코 두코바니 원전, 파푸아뉴기니·모잠비크 LNG 등 현재 준비 중인 다수의 메가 프로젝트에 회사의 역량을 집중하고, 사업 과정에서 발생할 수 있는 잠재적인 리스크를 선제적으로 관리해 프로젝트의 성공적인 수행을 뒷받침한다는 방침이다. 전략기획본부 내 사업관리팀을 건축사업관리팀, 토목사업관리팀, 플랜트사업관리팀으로 세분화해 리스크관리 기능을 강화해 갈 계획이다.
안전과 품질 분야에서는 전사적인 관리체계를 한층 강화한다. 대우건설은 안전·품질 관련 기능을 통합적으로 관리하는 컨트롤타워인 안전품질본부를 신설했다. 특히 현장 중심의 품질 관리 지원을 강화하고 전사 모니터링 체계를 구축해 중대재해와 품질사고를 사전에 예방할 수 있는 관리 역량을 높일 예정이다. 이를 통해 구성원들이 보다 안전한 환경에서 일하고 성장할 수 있는 조직을 만드는 동시에, 고객에게는 품질을 최우선 가치로 삼는 신뢰받는 기업으로 자리매김한다는 목표다.
'기술대우'를 실현하기 위한 연구개발(R&D) 조직에도 변화가 이뤄진다. 대우건설은 각 사업본부 산하에 분산돼 있던 연구조직을 기술연구원 중심으로 통합해 기술지원 역량을 결집하고, 현장에 실질적으로 활용할 수 있는 기술 개발 및 지원 기능을 강화한다. 이를 통해 현장의 기술적 문제에 대한 대응력을 높이고, 회사의 기술 경쟁력을 지속적으로 제고한다는 계획이다.
대우건설은 올해 임원 인사에서 연공서열이나 출신 지역 등에 대한 고려 없이 철저하게 개인의 역량과 전문성, 성과 중심으로 인사를 단행했다고 밝혔다. 대우건설은 앞으로도 직급이나 근속연수보다 실질적인 업무 수행 능력과 성과를 중시하는 조직문화를 강화하고, 각 분야의 전문성을 갖춘 인재를 적재적소에 배치할 계획이다.
대우건설 관계자는 "이번 조직 개편과 인사는 급변하는 건설산업 환경에 선제적으로 대응하고 회사의 지속적인 성장을 뒷받침하기 위한 것"이라며, "전략사업 확대와 대형 프로젝트의 선제적 리스크 관리, 안전·품질 경쟁력 강화, 현장 기술지원 확대를 통해 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 구성원과 고객 모두에게 신뢰받는 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다. 이어 "연공서열과 지역에 얽매이지 않고 개인의 역량과 전문성, 성과를 최우선으로 고려해 인재를 배치한 만큼 각 조직이 더욱 역동적으로 움직일 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
[보직 인사]
▲ 전략기획본부장 전무 손원균
▲ 글로벌인프라본부장 전무 한승
▲ 안전품질본부장 전무 신동혁 (겸 CSO)
▲ 건축사업본부장 전무 조재형 (신임)
▲ 플랜트사업본부장 전무 오형욱 (신임)
▲ 토목사업본부장 전무 김정훈 (신임)
▲ 재무관리실장 상무 황원상 (겸 CFO)
▲ 조달본부장 상무 안병관
▲ 대외협력단장 상무 신인재 (신임)
▲ 경영지원실장 상무 홍제민
▲ 기술연구원장 책임 고정원 (신임)
※ 신임 보직 인사 외 보직 인사는 모두 유임 인사.
[승진 인사]
▲ 상무A → 전무 (1명): 조재형
▲ 상무B → 전무 (2명): 오형욱, 김정훈
▲ 상무B → 상무A (1명): 김상경
▲ 책임 → 상무B (19명): 김태훈, 최승환, 안종상, 오성진, 강민웅, 이풍의, 김기영, 오동욱, 정영진, 윤상섭, 김진욱, 김선욱, 김보선, 홍제민, 배성진, 정대희, 한재철, 한영호, 김형민
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