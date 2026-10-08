조정식 의장, 교황청 방문 "2027서울청년대회 성공 지원...교황 방한도 준비"

유흥식 장관·파롤린 국무원장 면담, 한반도 평화 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장은 7일(현지시간) 교황청을 방문해 유흥식 교황청 성직자부 장관 및 피에트로 파롤린 교황청 국무원장과 연쇄 면담을 갖고 2027년 서울에서 열리는 세계청년대회의 성공적 개최와 한반도 평화를 위한 협력을 요청했다.

이번 교황청 방문은 2027년 서울 세계청년대회의 성공적 개최와 교황 방한을 국가 차원에서 초당적으로 지원하고, 한반도 평화 등을 위한 교황청과의 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

조정식 의장이 유흥식 교황청 성직자부 장관과 담소를 나누고 있다. [사진=국회]

◆"2027 서울 세계청년대회 성공 개최 지원...교황 방한도 정성껏 준비"

조 의장은 유흥식 추기경이 주례한 미사에 참석한 뒤 가진 면담에서 "국회의장 취임 후 첫 순방, 첫 번째 방문 장소가 교황청이 된 점을 대단히 뜻깊게 생각한다"면서 "서울에서 뵙고 석 달 만에 추기경님을 다시 뵙게 돼 더욱 반갑다"고 인사를 전했다.

이어 "얼마 전 교황님께서 한국인 사제와 수도자들을 만나 한국교회 신앙의 역사와 한반도 평화 그리고 세계청년대회에 대해 귀한 말씀을 주셨다고 들었다"며 "한국이 가진 정신적 강인함으로 평화와 화해를 실현하라는 교황님 말씀을 잘 새기겠다"고 말했다.

조 의장은 10개월 앞으로 다가온 '2027 서울 세계청년대회' 준비 상황을 공유하며 "지난달 정순택 대주교님과 조직위원회 관계자들과 함께 준비 상황을 점검했다"며 "정부와 국회가 긴밀히 소통해 대회가 차질 없이 치러지도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이어 "전 세계에서 50만 명의 청년이 모이는 세계청년대회는 미래세대의 주인인 전 세계의 청년들이 모이는 국제적인 축제"라며 성공적인 대회 개최를 위해 유 추기경의 변함없는 관심과 지원을 요청했다.

조 의장은 "우리 국회와 정부는 한마음으로 한반도 평화를 위해 노력하며, 교황님의 방한도 정성껏 준비하고 있다"면서 "한국에서 개최하는 세계청년대회를 통해 교황님께서 가톨릭의 정신인 평화와 생명의 가치를 말씀 주시고, 특히 한반도 평화를 위한 소중한 메시지를 주시길 기대한다"고 말했다.

유흥식 교황청 성직자부 장관은 "세계청년대회는 청년들이 대화·타협하는 법을 배우고 함께 연대하여 목표에 도전할 수 있는 좋은 기회"라며 "JSA 등 대한민국의 특수성을 활용하여 세계의 젊은이들에게 다양한 경험을 제공할 수 있을 것"이라고 화답했다.

조정식 의장이 면담이 끝난 후 피에트로 파롤린 교황청 국무원장과 기념사진을 촬영하고 있다. (사진 왼쪽부터 구장환 신부, 강민국 의원, 최형두 의원, 피에트로 파롤린 교황청 국무원장, 조정식 의장, 한정애 의원, 황희 의원, 신형식 주교황청 대한민국 대사, 마리오 비피 교황청 외교부 동북아국장) [사진=국회]

◆세계청년대회 개최·교황의 평화 메시지...한반도 평화에 크게 기여할 것" -

조 의장은 이어 피에트로 파롤린 교황청 국무원장을 만나 서울 세계청년대회의 성공적 개최와 한국과 교황청의 관계 발전 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

조 의장은 "한국과 교황청은 1963년 수교 이후 63년째 우정을 이어오고 있다"며 "국무원장님께서는 2014년 프란치스코 교황님의 방한에 함께하셨고, 수교 기념미사와 한반도 평화를 위한 미사도 여러 차례 집전해 주셨다. 한반도 평화를 향한 교황청과 국무원장님의 노력과 지원에 대한민국 국민을 대표해 감사드린다"고 전했다.

아울러 "한국 가톨릭은 자생적 선교와 순교를 통해 세계사에서도 유례를 찾기 어려운 독특한 역사적 궤적을 남기며 한국 사회에 깊이 뿌리내렸다"며 "유흥식 라자로 추기경님이 한국인 최초로 교황청 장관에 임명되신 것도 높아진 한국 가톨릭의 위상과 양측의 각별한 유대를 보여주는 뜻깊은 일"이라고 말했다.

조 의장은 "내년 서울 세계청년대회는 레오 14세 교황님의 즉위 후 첫 방한이자 32년 만에 아시아에서 열리는 뜻깊은 행사"라며 "대한민국 국회는 정부와 함께 성공적인 대회 개최를 위해 최선을 다하고 있으며, 국회의장으로서 가능한 지원을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "분단과 군사적 대치로 긴장이 고조된 한반도 상황에서 세계청년대회를 개최하는 것은 평화와 화해의 계기가 될 수 있다"며 "교황님의 평화와 화해의 메시지는 한반도 긴장을 완화하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

이번 교황청 방문을 계기로 대한민국 국회와 교황청은 2027 서울 세계청년대회의 성공적인 개최와 교황 방한을 위해 긴밀히 소통하고 협력해 나가기로 했다. 아울러 63년간 이어온 우호 관계를 바탕으로 한반도 평화를 위해 지속적인 연대를 이어가기로 했다.

이날 교황청 일정에는 더불어민주당 한정애·황희 의원, 국민의힘 최형두·강민국 의원 등이 동행했다.

kimsh@newspim.com