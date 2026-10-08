남양주도시공사, 남양주미디어플랫폼 '남맨'과 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시공사가 8일 남맨과 협약했다.
- 청소년 활동 홍보와 연계 협력을 추진했다.
- 오남 N 프로젝트 홍보도 강화하기로 했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주도시공사 펀그라운드 진접·진건·오남이 지역 미디어플랫폼 '남맨'과 청소년 활동 홍보 활성화 및 지역사회 연계·협력 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.
8일 공사에 따르면 이번 협약은 지역 기반 미디어플랫폼과 청소년시설 간 협력체계를 구축하고 펀그라운드 진접·진건·오남에서 운영하는 다양한 청소년 활동과 프로그램을 지역사회에 효과적으로 알리기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 ▲청소년 활동 및 프로그램 홍보 ▲지역사회 연계 콘텐츠 발굴·제작 ▲지역사회 네트워크 활성화를 위한 상호 교류와 협력 등을 공동으로 추진한다.
이를 통해 펀그라운드 진접·진건·오남에서 진행되는 청소년 문화·체험 프로그램과 청소년 주도 축제, 지역 연계 활동 등의 소식을 지역 미디어플랫폼을 통해 알리고 청소년과 지역 주민 간 소통 접점을 확대할 계획이다.
남양주도시공사 관계자는 "이번 업무협약을 통해 청소년들의 다양한 활동과 생생한 이야기를 지역사회에 효과적으로 전달할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 남맨과 지속적으로 협력해 청소년 활동에 대한 지역사회의 관심과 참여를 높이겠다"고 말했다.
한편 펀그라운드 오남에서는 오는 12일 '오남 N 프로젝트: 다함께 그린데이'가 열린다. 공사는 이번 협약을 바탕으로 지역 미디어플랫폼과 연계한 홍보를 강화해 지역 주민들의 관심과 참여를 이끌어낼 계획이다.
asj7376@newspim.com