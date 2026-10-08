경찰, 의왕시장 자택·시장실 압수수색…20억원 규모 '무민공원 공사' 수사

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 8일 김성제 의왕시장 자택과 시장실을 압수수색했다.
- 무민공원 시설물 공사 20억원 관련 수사라고 밝혔다.
- 전성배씨 연루 의혹 속 김 시장 관여 여부를 조사했다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 경기 의왕시 무민공원 시설물 설치 공사와 관련해 김성제 의왕시장의 자택과 시장실을 압수수색하고 있다.
경찰청 3대특검 인계사건 전담수사팀은 8일 오전 8시부터 의왕시장 주거지와 시장실을 압수수색하고 있다고 밝혔다.
이번 압수수색은 의왕 백운밸리 도시개발사업지구 내 무민공원 시설물 설치 공사와 관련한 것으로, 공사 규모는 약 20억원이다. 경찰은 "수사 중인 사안으로 구체적인 혐의 내용을 밝힐 수 없다"고 설명했다.
무민공원 조성사업은 '건진법사'로 알려진 전성배씨가 민간업체의 사업 추진을 알선하고 금품을 받은 사건과 관련해 수사 대상에 올랐다. 경찰은 김 시장이 전씨의 사업 알선 과정에 관여했는지 등을 수사해 왔다.
앞서 경찰은 지난 5월 의왕시청과 무민공원 등을 방문해 관련 부서로부터 자료를 임의제출받고 현장을 조사했다. 이어 6월에는 백운밸리 도시개발사업의 자금 운용 등을 맡는 의왕백운밸리AMC 등 관련 업체를 압수수색했다.
전씨는 무민공원 사업 추진과 관련해 업체로부터 금품을 받은 혐의 등으로 기소돼 지난 7월 대법원에서 징역 5년이 확정됐다. 경찰은 이와 별도로 김 시장의 관여 의혹에 대한 수사를 이어가고 있다.
calebcao@newspim.com