김해시, '찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제' 운영…수돗물 안전성 확보

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 8일 찾아가는 수돗물 안심확인제를 지속 운영한다고 밝혔다.
- 시민이 신청한 가정을 방문해 무료로 수도꼭지 수질을 검사한다.
- 올해는 아파트 중심으로 400건 이상 검사해 신뢰를 높인다.
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올해 400건 이상 무료 검사 실시
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 수돗물이 실제 가정의 수도꼭지에서 어떻게 나오는지 확인하는 현장 검사가 올해도 이어진다.
경남 김해시는 시민이 신청한 가정을 직접 방문해 수도꼭지 수질을 확인하는 '찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제'를 지속 운영한다고 8일 밝혔다.
우리집 수돗물 안심확인제는 수돗물 수질이 궁금한 시민을 대상으로 담당 공무원이 가정을 찾아가 무료로 수질을 검사하고 결과를 안내하는 제도다. 김해시는 2017년부터 이 사업을 추진해 왔다.
시는 지난해 상반기 관내 초·중·고등학교를 대상으로 사업을 진행했다. 하반기에는 거점별 주요 공동주택을 찾아 수질검사를 실시했다.
올해는 아파트 등 다량 급수 수용가를 중심으로 검사를 진행한다. 주요 거점 아파트 주변에 홍보 부스를 설치하고 400건 이상의 수질검사를 실시할 계획이다.
시는 무료 수질검사를 통해 시민이 가정에서 사용하는 수돗물의 상태를 직접 확인하도록 하고, 시 수돗물 '찬새미'에 대한 신뢰와 음용률을 높인다는 방침이다.
검사는 물사랑 누리집이나 수돗물 블로그 '찬새미', 전화로 신청할 수 있다.
news2349@newspim.com