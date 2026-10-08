리엔케이, 美 코스트코 입점…K-뷰티 글로벌 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 리엔케이가 7일 미국 코스트코 50곳에 입점했다
- 리엔케이는 온라인 완판 이어 오프라인 판로를 넓혔다
- 신제품 셀레스티얼 콜라겐 크림도 함께 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 셀 더마 뷰티 브랜드 '리엔케이(re:nk)'가 지난 7일 미국 전역 코스트코 오프라인 매장 50곳에 공식 입점했다. 리엔케이는 코웨이의 코스메틱 자회사 '힐러비'의 뷰티 브랜드이다.
8일 코웨이에 따르면 리엔케이는 그간 코스트코 온라인, 아마존, 틱톡샵 등 미국 내 주요 이커머스 채널로 판매망을 다각화해 왔으며, 이번 오프라인 입점을 통해 현지 소비자와의 접점을 한층 강화한다는 계획이다.
앞서 리엔케이는 지난 3월과 5월 코스트코 온라인몰에서 각각 '셀 투 셀 크림'과 '셀 투 셀 에센스'를 연이어 조기 완판시키며 현지 시장에서의 경쟁력을 입증한 바 있다.
이번 입점과 함께 신제품 '셀레스티얼 콜라겐 크림'도 새롭게 선보였다. 이 제품은 정제수를 100% 콜라겐수(Collagen Water)로 대신한 베이스를 적용했으며, 8종의 콜라겐과 10종의 펩타이드를 비롯해 데코리닐, 아스타잔틴을 함유한 독자원료 '리엔케이 셀레스티얼™'의 차별화된 포뮬러가 피부 밀도와 탄력 개선에 도움을 주는 것이 특징이다.
리엔케이 관계자는 "이번 미국 코스트코 오프라인 입점은 리엔케이의 뛰어난 콜라겐 스킨케어 기술력을 현지 소비자들에게 직접 선보이는 뜻깊은 계기"라며 "앞으로도 글로벌 뷰티 시장에 차별화된 K-뷰티 제품을 지속적으로 선보이며, 글로벌 유통망을 꾸준히 확대할 예정"이라고 말했다.
tack@newspim.com