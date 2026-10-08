경기 남부 반도체 벨트 인구 유입…'평택 고덕 우미린 더 프리미어' 분양 예정

AI 핵심 요약beta
- 평택·화성·용인에 지난해와 올해 인구 순유입이 이어졌다.
- 고덕·동탄 등 산업시설 인근 신도시의 젊은층 비중도 높았다.
- 우미건설은 평택 고덕에 623가구 아파트를 분양할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경기 남부 반도체 산업시설이 위치한 평택과 화성, 용인 등에서 인구 순유입이 이어지고 있다. 주요 산업시설 인근 신도시에서는 아파트 거래가격 상승 사례도 나타나고 있다.
국가데이터처 국내인구이동통계에 따르면 지난해 화성시에는 1만6669명, 평택시에는 1만623명, 용인시에는 4866명이 순유입됐다.
올해 1~8월에는 평택시의 인구 순유입이 1만979명으로 지난해 연간 순유입 규모를 넘어섰다. 같은 기간 화성시에는 6526명, 이천시에는 4001명이 순유입됐다.
산업시설 인근 신도시에서는 30~40대와 어린이 인구 비중도 상대적으로 높게 나타났다.
행정안전부 주민등록인구 통계에 따르면 지난 8월 기준 화성 동탄구의 14세 이하 인구 비중은 18.1%, 평택 고덕동은 21.8%로 경기도 평균인 11.1%를 웃돌았다. 30~44세 인구 비중도 각각 28.7%, 39.5%로 경기도 평균 21.6%보다 높았다.
이러한 가운데 우미건설 컨소시엄은 올해 하반기 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-33블록에서 '평택 고덕 우미린 더 프리미어'를 분양할 예정이다.
단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 8개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡ 총 623가구 규모로 조성된다.
앞서 공급된 '평택 고덕 우미린 프레스티지'와 함께 총 1366가구 규모를 형성하게 된다.
고덕국제화계획지구는 삼성전자 평택캠퍼스 인근에 위치한다. '평택 고덕 우미린 더 프리미어'는 고덕중앙로를 사이에 두고 평택시청 신청사와 시의회 등이 이전할 예정인 행정타운과 인접해 있다.
단지 서측에는 가칭 고덕8초등학교가 2028년 9월 개교할 예정이다. 해당 학교는 지난해 교육부 중앙투자심사를 통과했다.
단지 내 주차 공간은 근린생활시설을 제외하고 지하에 배치하도록 설계됐다.
whitss@newspim.com