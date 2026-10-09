슬렙트, 롯데백화점 노원점 2차 앵콜 팝업스토어 오픈

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 가을 이사철을 맞아 침대와 침실 가구를 교체하거나 새롭게 마련하려는 소비자들을 대상으로 가구업계의 관련 행사가 진행되고 있다. 침대 구매 시 디자인과 가격뿐 아니라 매트리스 구조와 소재, 사용 환경 등을 비교할 수 있는 체험 공간도 마련되고 있다.

[이미지=슬렙트]

이 가운데 금성침대의 침대 브랜드 슬렙트(slept)가 오는 9일부터 15일까지 롯데백화점 노원점 6층 행사장에서 2차 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 행사는 앞서 진행한 팝업스토어에 이어 두 번째로 마련됐다. 가을 이사철을 맞아 침대와 침실 가구를 살펴보는 고객들이 제품을 직접 체험하고 상담받을 수 있도록 구성했다.

행사에서는 매트리스 '오션블루'와 침대 프레임 '단테' 등을 선보인다.

오션블루는 체형에 따른 하중 분산을 고려해 듀얼 스프링 레이어드 구조를 적용한 매트리스다. 벨기에산 비스코스 원단을 사용했으며, 회사 측은 매트리스의 지지력과 사용 환경 등을 고려해 제품을 설계했다고 설명했다.

단테는 OEKO-TEX STANDARD 100 인증을 받은 NEOSIL 실리콘 원단을 사용한 침대 프레임이다. 표면에 실리콘 코팅을 적용했으며, 회사 측에 따르면 물과 습기에 대한 내수성과 오염 방지 기능을 고려해 제작됐다. 반려동물의 발톱 등에 의한 긁힘을 고려한 소재를 사용한 것도 특징이다.

팝업스토어에서는 제품 체험과 함께 상담 프로그램도 운영한다. 방문객은 매트리스와 프레임의 소재 및 구조를 비교하고 제품 선택에 관한 설명을 들을 수 있다.

행사 기간에는 일부 제품을 대상으로 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 상담 고객에게는 머그컵을 증정하며, 구매 금액에 따른 사은품 행사도 진행한다.

슬렙트 관계자는 "기존 팝업스토어에 보내주신 고객들의 성원에 보답하고자 이번 2차 팝업스토어를 준비했다"며 "가을 이사철을 맞아 침실을 새롭게 구성하려는 고객들이 다양한 제품을 직접 경험하고 자신에게 맞는 제품을 선택할 수 있기를 바란다"고 말했다.

whitss@newspim.com