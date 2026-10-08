청주 도심·읍면 격차 줄인다…'청주다운 도시' 공간 청사진

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 8일 도시건축디자인계획 용역에 착수했다.
- 국비 5000만원 포함 2억원을 들여 9개월간 추진한다.
- 오창·오송 등 5대 권역별 균형발전 전략을 마련한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 도심과 읍·면 지역의 공간 격차를 줄이고 지역별 특성을 살리는 도시건축디자인 청사진 마련에 착수했다.
8일 청주시에 따르면 시는 임시청사 직지실에서 이장섭 시장 주재로 '청주시 도시건축디자인 계획 수립 용역' 착수보고회를 열고 도시공간의 균형발전과 지역 정체성을 강화하기 위한 전략 수립에 들어갔다.
이번 사업은 국토교통부 '2025년 도시건축디자인계획 지원 공모사업'에 선정돼 추진된다. 국비 5000만 원을 포함해 총 2억 원이 투입되며, 2027년 7월까지 9개월간 진행된다.
청주시는 앞서 1차년도 조사·연구용역을 통해 시 전역의 도시 인프라와 지역별 여건을 분석하고 균형발전을 이끌 우선중심권역으로 오창·오송·미원·문의·남이 등 5곳을 선정했다.
이번 용역에서는 이들 권역의 생활환경과 지역 자원을 바탕으로 차별화된 공간전략을 마련한다. 특히 통합 청주시 출범 이후 나타난 도심과 읍·면 지역의 생활·공간환경 격차를 줄이는 데 초점을 맞춘다.
획일적인 개발 대신 오창·오송은 성장거점으로, 미원·문의·남이는 지역 고유의 자원과 특성을 살리는 방식으로 도시건축 방향을 달리한다는 구상이다. 공공서비스와 공공건축을 지역 균형발전의 매개로 활용해 시민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선과 청주만의 도시 정체성 확보도 추진한다.
이장섭 시장은 "통합 청주시의 정체성을 강화하고 지역별 특성을 살린 공간적 균형발전을 이루기 위한 중요한 출발점"이라며 "도심과 읍·면 지역이 각자의 매력을 살리면서 조화롭게 성장할 수 있는 도시공간의 방향을 마련하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com