전주시립예술단, 기지제 수변공원서 17일 가을 야외음악회

AI 핵심 요약beta
- 전주시립예술단이 17일 기지제 수변공원서 야외음악회를 연다.
- 시립합창단·교향악단·국악단 40여 명이 국악·합창·클래식을 선보인다.
- 입장료 없이 무료로 관람할 수 있다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시립예술단은 오는 17일 혁신도시 기지제 수변공원 야외무대에서 시민과 함께하는 야외음악회를 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 공연은 시립합창단, 시립교향악단, 시립국악단 등 시립예술단원 40여 명이 참여해 국악부터 합창, 클래식까지 다양한 장르의 무대를 선보인다.
첫 무대는 국악단 가야금 앙상블이 장식한다. '아리랑놀이'와 '해피니스'를 연주하며 우리 전통악기의 아름다운 선율과 경쾌한 매력을 전한다.
합창단은 여성중창으로 '그리운 마음이네'와 거슈윈의 'I Got Rhythm'을, 혼성중창으로 '붉은 노을'과 '흘러간 가요 메들리'를 선보인다. 해금 독주 '세상에서 아름다운 것들'도 마련해 국악기의 섬세한 선율을 들려준다.
교향악단은 트럼펫 독주로 거슈윈의 'Someone to Watch Over Me'를, 관악3중주로 'Autumn Leaves'를 선보인다. 이어 현악앙상블이 히사이시 조의 'Summer'와 'Danny Boy'를 연주하며 가을 저녁 기지제를 클래식 선율로 채운다.
공연의 마지막은 시립예술단이 함께하는 연합무대 'I Sing Because I'm Happy'가 장식한다. 각 예술단의 조화로운 하모니를 통해 시민들에게 풍성한 음악의 감동을 선사할 예정이다.
한편 이번 공연은 별도의 입장료 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다.
lbs0964@newspim.com