'취임 100일' 안민석, 교원단체 토론회 참석..."교권 보호·행정업무 제로화 총력"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감이 7일 교사와 열린토론회에 참석했다
- 교권 보호와 행정업무 경감 방안을 현장 교사들과 논의했다
- 교사 곁에서 고충을 해결하는 교육감을 약속했다
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안 교육감 "가르치기만 하십시오. 지켜 드리겠습니다...교사가 중심인 교육 실현"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 안민석 경기도교육감은 7일 도교육청 남부청사에서 열린 '문제를 넘어 해법으로' 경기도교육감-현장 교사 간 교육현안 열린토론회에 참석해 교권 보호와 교사 행정업무 경감을 위한 강력한 의지를 표명했다고 밝혔다.
이번 토론회는 경기교사노동조합, 경기도교원단체총연합회, 전국교직원노동조합 경기지부 등 도내 3개 주요 교원단체가 공동 주최·주관했다. 현장에는 도내 25개 교육지원청 교육장을 비롯해 유·초·중·고·특수학교 교사 300여 명과 도교육청 관계자들이 참석했다.
행사는 교사들이 현장의 어려움과 요구안을 직접 제시하면 안민석 교육감이 즉각 답하는 타운홀 방식으로 진행됐다.
1부 '교권 보호' 세션에서는 악성 민원 및 교육활동 침해 사례가 집중 논의됐으며 교사가 안심하고 수업에 전념할 수 있는 구체적 법적·제도적 안전망 구축 방안을 점검했다.
이어 2부 '행정 업무' 세션에서는 교가 본연의 수업과 생활지도에 집중할 수 있도록 교무행정 업무의 완전 분리 및 절차 간소화에 대한 열띤 토론이 이어졌다.
안민석 교육감은 "교육의 핵심 동반자인 선생님들의 헌신 덕분에 취임 100일을 맞이하게 됐다"며 "선생님들의 자발적 지지와 공감을 얻지 못하는 교육정책은 반드시 실패한다"고 운을 뗐다.
이어 안 교육감은 "교권을 확실히 지켜내고 교사의 행정업무 부담을 제로화하는 것을 경기교육의 최우선 역점 과제로 삼고 있다"며 "'가르치기만 하십시오. 지켜 드리겠습니다'라는 신조를 반드시 실현해 선생님 곁에서 고충을 해결하는 교육감이 되겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com