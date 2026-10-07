부산 서구, 고등어축제 기간 룰렛 이벤트 운영…관광객 유치 시동

AI 핵심 요약beta
- 부산 서구가 30일부터 룰렛행사를 연다
- 고등어축제 기간 송도해수욕장서 진행했다
- 숙박·투어·주민증 등록객에 경품을 줬다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 가을 축제를 찾은 관광객이 부산 서구의 숙박과 관광 프로그램을 이용하면 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다.
서구는 오는 30일부터 11월 1일까지 제17회 부산고등어축제 기간 송도해수욕장 일원에서 관광객 대상 '꽝 없는 룰렛' 이벤트를 운영한다고 7일 밝혔다.
이벤트는 송도해변로 100 일원에 마련된 행사 부스에서 진행한다. 서구에 있는 등록 관광숙박업·일반숙박업 시설 투숙객과 아미천마송도 파노라마 투어 참여자·예약자, 부산 서구 디지털관광주민증 신규 등록자가 대상이다.
참여자는 부스를 찾아 숙박이나 투어 이용·예약 내역을 제시하면 된다. 예약 내역이나 카드 영수증 등으로 이용 사실을 확인한다. 디지털관광주민증 신규 등록자는 등록 사실을 인증하면 참여할 수 있다.
인증을 마친 관광객은 룰렛을 돌려 관광기념품과 홍보물을 받을 수 있다. 서구는 이번 이벤트를 통해 지역 숙박시설과 관광상품 이용을 유도하고, 디지털관광주민증 발급을 확대할 계획이다.
송도해수욕장과 아미천마송도 파노라마 투어 등 지역 관광자원을 알리고 축제와 연계한 체류형 관광 참여를 이끌 방침이다.
한편 제17회 부산고등어축제는 오는 30일부터 11월 1일까지 송도해수욕장 일원에서 열린다.
news2349@newspim.com