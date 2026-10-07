신용한 충북지사, 괴산서 인구소멸 대응·지역 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 7일 괴산군을 찾아 현장을 점검했다.
- 타운홀 미팅에서 인구소멸 대응과 지역 현안을 논의했다.
- 군민 의견을 도정에 반영하겠다고 밝혔다.
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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북도지사는 7일 괴산군을 방문해 핑크힐 지방정원과 시니어 친화형 국민체육센터 조성 현장을 점검하고 군민 150여 명이 참석한 타운홀 미팅에서 인구소멸 대응과 지역 현안을 논의했다.
신 지사는 이날 핑크힐 지방정원과 시니어 친화형 국민체육센터 현장에서 사업 추진 현황을 청취했다.
이어 괴산국민체육센터에서 체육 관계자 10여 명과 간담회를 열어 지역 체육시설 확충과 생활체육 활성화 방안을 나눴다.
타운홀 미팅은 '인구소멸 위기를 넘어 지속가능한 괴산군으로'를 주제로 진행됐다
정경범 괴산군 미래기획국장의 주제발표에 이어 정유경 학부모, 김무연 귀농인 대표, 황지연 노인복지관장, 한승석 충북연구원 연구위원이 참여한 토론 형식으로 열렸다.
신 지사는 "지방소멸은 단순한 인구 감소를 넘어 지역 활력과 공동체 기반을 약화시키는 지속가능성과 직결된 문제"라며 "괴산의 인구 순유입 흐름이 안정적인 정착으로 이어지도록 살고 싶고 머물고 싶은 괴산을 만들겠다"고 밝혔다.
이날 자유토론에서는 ▲스포츠타운 주차장 증설·축구장 관람석 조성 ▲괴산 소수 옥현~수리 도로(지방도508호선) 건설 ▲청천 도원~송면 국지도 건설 ▲박달산 자연휴양림 진입도로 개설 ▲유기농업연구소 시험포장 이전 등이 건의됐다.
신 지사는 "군민들이 전한 의견을 도정에 반영하겠다"며 "앞으로도 더 많은 도민을 직접 만나 현장의 목소리를 듣고 민생 문제 해결에 나서겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com