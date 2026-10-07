충북도, 수도권 전철 '시니어패스' 출시…태그 한 번에 무료 승차

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 7일 경로자 무임교통카드를 출시했다.
- 카드 태그만으로 수도권 전철 무임 이용이 가능해졌다.
- 신한카드와 협약해 65세 이상 38만명에 발급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 도내 만 65세 이상 어르신들의 수도권 전철 무료 이용 편의를 크게 개선하는 '충북 경로자 무임교통카드(충북시니어패스)'를 출시했다.
개찰구 단말기에 카드를 태그하면 별도의 신분증 확인이나 일회용 승차권 발급 절차 없이 자동으로 무임 처리된다.
충북도는 7일 청주 엔포드호텔에서 신한카드, 대한노인회 충북연합회와 업무 협약식을 열고 카드 홍보 및 현장 신청 접수 행사를 진행했다고 밝혔다.
이 행사에는 신용한 충북도지사, 박창훈 신한카드 대표이사 사장 등이 참석했다.
그간 수도권 전철을 무료로 이용하려면 매번 신분증 인증과 보증금 500원 결제 후 일회용 승차권을 발급받아야 했다.
충북도는 이러한 불편을 해소하기 위해 반복 사용이 가능한 태그형 카드를 도입했다.
시내버스와 택시 등 다른 교통수단은 기존과 같이 요금이 부과되며 선불 충전 후 이용할 수 있다.
카드 발급은 7일부터 가능하다.
전국 신한은행 영업점에 신분증과 주민등록등(초)본을 지참하면 영업일 기준 3~5일 이내 우편으로 받을 수 있으며 신한카드 발급 전용 ARS(080-850-0483)를 통한 비대면 신청도 가능하다.
본인 명의 신한은행 계좌가 개설돼 있어야 한다. 도내 만 65세 이상 경로자는 약 38만 명에 달한다.
신용한 충북지사는 "도내 38만여 명의 어르신들께서 수도권 방문 시 겪었던 일회용 승차권 발급의 번거로움이 해소될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 이동권을 보장하는 도민체감형 민생 복지 정책을 지속 발굴하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com