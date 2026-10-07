인천글로벌캠퍼스에 피지컬AI 실증센터 구축

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 7일 송도에 피지컬 AI 실증센터를 구축한다고 밝혔다.
- 센터는 로봇·AI 비전 장비의 현장 적용을 검증하게 했다.
- 시는 내년 4월까지 인프라를 구축해 산업융합을 지원한다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 송도 글로벌캠퍼스 내에 피지컬 AI 기술의 실증과 산업 적용을 지원하는 실증센터가 들어선다.
인천시는 인천글로벌캠퍼스 내에 '인천 피지컬 인공지능(AI) 실증센터'를 구축한다고 7일 밝혔다.
실증센터는 AI와 물리적 장치가 결합한 피지컬 AI 기술의 실증과 산업 적용을 지원하는 거점 역할을 하게 된다.
이곳에 마련되는 모사환경 실증존은 실제 산업현장과 유사한 환경을 구현해 자율이동 로봇과 협동 로봇, AI 비전 검사 장비 등의 현장 적용 가능성을 검증하게 된다.
가상환경 실증존에서는 고성능 AI 학습 서버(GPU) 기반의 가상 공간에서 AI 모델과 알고리즘을 반복 검증할 수 있다.
시는 이달까지 실증센터 설계와 모사·가상환경 실증 수요조사를 진행하고, 내년 4월까지 관련 인프라 구축을 완료할 계획이다.
인천시 관계자는 "실증센터 구축으로 기업들이 기술을 검증할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "인천의 제조·물류 등 주력산업과 피지컬 AI 기술의 융합을지원하는데 도움이 될 것이다"고 말했다.
hjk01@newspim.com