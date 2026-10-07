인천 검암역세권에 환승센터·주거·상업 복합개발사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 인천도시공사가 7일 중흥토건 컨소시엄과 검암 플라시아 사업협약을 체결했다.
- 인천 검암역세권에 1조3000억원 규모 복합환승센터와 주거시설을 조성한다.
- 공항철도·인천2호선 연계 개발은 2031년 준공을 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 검암역세권에 사업비 1조3000억원 규모의 복합환승센터와 주거·상업·업무시설 등을 조성하는 대형 복합개발사업이 본격화된다.
인천도시공사(iH)는 7일 중흥토건㈜ 컨소시엄과 '검암 플라시아 복합환승센터 복합개발사업' 추진을 위한 사업협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지난 5월 민간사업자 공모를 거쳐 중흥토건 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 데 따른 후속 절차다.
iH와 중흥컨소시엄은 특수목적법인(SPC)을 설립하고 공동주택·주상복합·복합환승센터 개발에 나선다.
이 사업은 공항철도와 인천지하철2호선이 지나는 검암역세권에 터미널형 복합환승센터를 포함한 교통·문화·상업·업무·주거 기능을 한곳에 모은 복합공간으로 조성하는 프로젝트로 오는 2031년 준공이 예정이다.
류윤기 iH 사장은 "iH의 공공성과 도시개발 경험에 민간의 창의적인 아이디어와 개발 역량을 더해 검암역 이용객과 지역주민 모두가 편리하게 이용할 수 있는 공간을 만들겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com