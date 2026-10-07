전주시, 제3금융중심지 지정 앞두고 현장 점검…정주 인프라 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 7일 제3금융중심지 평가 대비 점검했다
- 혁신도시·만성지구 도로·교통·문화시설을 살폈다
- 미비점 보완해 금융타운 조성 지원을 강화했다
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전북도·국민연금공단 등과 대응체계 강화…금융타운 조성 맞춤형 행정지원 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 국내 '제3금융중심지' 최종 지정을 앞두고 금융 종사자들의 정주 여건을 점검하며 현장 대응에 나섰다고 7일 밝혔다.
시는 이날 혁신도시와 만성지구 일원에서 제3금융중심지 지정 평가에 대비해 도로, 대중교통, 문화시설 등 주요 기반시설에 대한 합동 현장점검을 실시했다.
이날 점검에는 신유정 전주시의회 의원과 전주시 5개 부서 관계자, 김성주 국민연금공단 이사장을 비롯한 주요 유관기관 관계자들이 참여했다.
참석자들은 주요 도로를 중심으로 현장을 순회하며 도로와 인도 상태, 버스 노선 및 이용 여건, 주요 문화시설 등 주민 생활과 밀접한 기반시설 전반을 살폈다. 앞으로 늘어날 금융기관과 관련 종사자 수요를 감당할 수 있는 생활 인프라 조성 방안도 함께 논의했다.
이번 현장점검은 금융위원회의 제3금융중심지 지정 평가에 선제적으로 대응하기 위한 조치다. 시는 전북특별자치도, 국민연금공단 등 유관기관과 합동 대응체계를 강화하고 점검 과정에서 확인된 미비점에 대해서는 보완 대책을 마련할 계획이다.
또 전북국제금융센터 등 금융타운 조성에 발맞춰 쾌적한 도시계획을 검토하고 금융기관들이 안정적인 업무공간을 확보할 수 있도록 관련 규정 개정, 기반시설 조성 등 행정 지원에도 나선다.
전주시 관계자는 "제3금융중심지 지정은 전주시와 전북특별자치도의 미래 산업지도를 바꿀 핵심 과제인 만큼 사소한 부분도 빈틈없이 챙기겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com