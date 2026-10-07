아이브, '걸 히어로' 변신…도심·사막·설산 누비며 신보 기대감↑

AI 핵심 요약beta
- 아이브가 6일 걸 히어로 티저를 공개했다.
- 멤버들은 히어로 영화 주인공처럼 소개됐다.
- 아이브는 19일 선공개 뒤 26일 신보를 낸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브가 히어로 영화를 연상시키는 독특한 티징 콘텐츠로 컴백 기대감을 끌어올렸다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 6일 아이브 공식 SNS를 통해 '포스트 크레딧 씬 : 걸 히어로(POST CREDIT SCENE : GIRL HERO)' 비디오를 공개해 이목을 끌었다.
영상은 아이브를 히어로 영화의 주인공으로 소개하는 크레딧으로 시작해 마치 한 편의 영화 오프닝을 보는 듯한 분위기를 자아냈다. 장원영은 '배트 핑크', 이서는 '스파이더 레드', 레이는 '진 옐로우', 가을은 '원더 그린', 리즈는 '슈퍼 블루', 안유진은 '캡틴 퍼플'로 소개된 가운데, 웅장하면서도 비현실적인 효과가 더해져 강렬한 아우라를 완성했다.
이어 장원영이 등장해 "스케줄 잘 봤어? 캡처 잘했지?"라고 말을 건네며 앞서 공개된 스케줄러보다 더욱 디테일하게 표기된 신보 티징 스케줄로 팬들의 눈길을 끌었다. 그러나 장원영은 "아니 이거 말고, 나"라며 자신을 가리킨 뒤 포즈를 취해 재미를 더했고, 위트 있는 연출로 다음 장면에 대한 궁금증을 자극했다.
촬영장에 모인 멤버들의 모습으로 영상이 계속됐다. 쿠키를 들고 나타난 안유진에게 멤버들이 뭐냐고 묻자 안유진은 "이거? 쿠키영상"이라고 답했고, "빨리 다음 촬영장 넘어가야 해. 나 먼저 간다"라며 쿠키를 들고 하늘로 솟아올랐다. 예측할 수 없는 전개가 이어지며 보는 이들의 흥미를 자극한 가운데, 안유진은 도심부터 사막, 설산까지 가로질렀고, 마침내 목적지인 '히어로 아이브 트레이닝 센터'에 착지, 아이브의 로고가 등장하며 마지막까지 영화 같은 연출로 몰입감을 더했다.
아이브는 연일 히어로 영화를 연상시키는 콘텐츠로 신보에 대한 기대감을 끌어올리고 있다. 이번에는 '걸 히어로'로 변신한 멤버들이 촬영장을 비롯해 도심과 사막, 설산 등 다양한 공간을 누비는 모습을 보여준 가운데, 독특한 구성과 예측하기 어려운 전개는 다음 티징 콘텐츠에 대한 관심을 모았다.
오는 19일 동명의 타이틀곡 '룩스 캔 킬' 선공개를 거쳐 26일 발매되는 아이브의 새 미니앨범 '룩스 캔 킬'은 아이브가 새롭게 이어갈 또 다른 서사인 '걸 히어로' 콘셉트를 바탕으로 하는 작품이다. 특히, 다채로운 음악과 비주얼을 선보일 것으로 기대되는 가운데 트랙리스트를 통해 국내외 최정상급 참여진과 가을과 레이, 리즈가 곡 작업에 참여한 것이 공개되어 귀추가 주목된다.
한편, 아이브는 19일 타이틀곡 '룩스 캔 킬(Looks Can Kill)'을 선공개하고, 26일 동명의 미니앨범 '룩스 캔 킬'을 발매한다.
moonddo00@newspim.com