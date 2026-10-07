장흥군 첫 여성 부군수 탄생...김현미 부군수 취임

AI 핵심 요약beta
- 장흥군 첫 여성 부군수로 김현미가 7일 취임했다
- 김 부군수는 농업·해양관광 행정 경험을 쌓았다
- 장흥군은 민선9기 핵심사업 추진 기대를 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군에 첫 여성 부군수가 탄생했다.
장흥군은 농업과 해양 관광 등 다양한 분야에서 행정 경험을 쌓은 김현미 부군수가 제28대 부군수에 취임했다고 7일 밝혔다.
김 부군수는 해남 북평면 출신으로 1992년 공직에 입문한 뒤 전남도와 전남광주통합특별시에서 근무하며 농업과 해양 관광을 비롯해 조직관리 등 폭넓은 행정 분야를 경험했다.
특히 현장 중심의 정책 추진 역량과 다양한 실무 경험을 바탕으로 장흥군 주요 현안에 새로운 시각을 더할 것으로 기대된다.
장흥군은 김 부군수가 해양농생명산업 육성과 스마트농업 확대를 비롯해 지역경제 활성화와 관광산업 발전 등 민선9기 핵심 사업 추진에도 역량을 발휘할 것으로 전망하고 있다.
첫 여성 부군수라는 상징성에 더해 소통과 현장 중심의 리더십을 통해 조직에 활력을 불어넣을 것으로도 기대를 모은다.
김현미 부군수는 "장흥이 가진 강점과 가능성을 세심하게 살펴 군민이 실제로 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어내도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com