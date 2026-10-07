강성일 강진군 부군수 취임...38년 행정경험 고향에 쏟는다

AI 핵심 요약beta
- 강성일 부군수가 7일 강진군 제33대 부군수로 취임했다.
- 강 부군수는 38년 행정경험을 바탕으로 현안 대응에 나섰다.
- 광역 협력·국도비 확보·지역경제 활성화를 추진하겠다고 했다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 38년 행정 경험을 갖춘 강성일 부군수를 새 부군수로 맞으며 군정 현안에 대한 행정력 강화에 나섰다.
강진군은 제33대 부군수로 강성일 부군수가 취임하고 공식 업무에 들어갔다고 7일 밝혔다.
강 부군수는 강진군 칠량면 출신으로 1989년 강진군에서 공직생활을 시작했다. 총무과장과 보건소장을 거친 뒤 전남광주통합특별시 파견과 전출을 경험했으며 자치행정과 행정팀장과 농식품유통과장 대변인 홍보지원담당관 등 주요 보직을 맡았다.
특히 자치행정과 농식품 유통 홍보 분야를 두루 경험하며 기초와 광역행정을 아우르는 실무 역량을 쌓았다는 평가다.
강 부군수는 강진원 군수를 보좌하면서 광역자치단체와 중앙정부와의 협력 체계를 강화하고 국·도비 확보와 공모사업 유치 등 지역 현안 해결에 행정력을 집중할 계획이다.
체류형 관광 활성화와 미래 신산업 유치 스마트 농수축산업 육성을 지원해 지역경제에 활력을 불어넣고 주민소득 증대에도 힘을 보탤 방침이다. 조직 내부에서는 소통과 경청을 토대로 직원들이 자긍심과 소신을 갖고 일할 수 있는 조직문화 조성에도 힘쓸 예정이다.
강 부군수는 취임사에서 "청춘과 열정이 고스란히 묻어있는 고향 강진을 위해 일하게 된 것은 공직자로서 더없는 축복이자 영광"이라며 "고향 강진을 위해 모든 열정을 남김없이 쏟아내겠다"고 말했다.
강 부군수는 취임식을 마친 뒤 군의회와 각 부서 지역 주요 기관 등을 잇따라 방문하며 현장 소통에 나설 예정이다.
ej7648@newspim.com