화성시 김경일 아주대학교 심리학과 교수 초청 인문학 특강 개최

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 29일 김경일 교수를 초청해 특강을 연다.
- 특강은 AI 시대 인간의 힘을 주제로 화성시평생학습관서 진행한다.
- 12일 오전 10시부터 시민 160명을 선착순 무료 모집한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 29일 화성시평생학습관에서 김경일 아주대학교 심리학과 교수를 초청해 시민을 위한 인문학 특강을 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 특강은 '인공지능(AI) 시대를 살아가는 인간의 힘'을 주제로 진행된다. 강연을 맡은 김경일 교수는 tvN '어쩌다 어른' , '미래수업' 등 방송과 강연, 저술 활동을 통해 심리학을 일상과 연결해 알기 쉽게 전달해오고 있다.
시는 시민들이 인문학적 관점에서 사람의 가치와 배움의 의미를 돌아보고 변화하는 시대에 필요한 통찰을 나누는 기회를 제공할 계획이다.
참가 신청은 10월 12일 오전 10시부터 화성특례시 통합예약시스템에서 할 수 있다. 화성시민 14세 이상이면 누구나 무료로 신청할 수 있으며 선착순으로 160명을 모집한다.
김향겸 평생학습과장은 "인공지능 시대의 변화가 빨라질수록 사람의 가치와 배움의 힘은 더욱 중요해진다"며 "이번 특강이 시민들의 미래 대응 역량을 높이고, 세대 간 공감과 배움이 이어지는 평생학습 문화 조성에 도움이 되길 기대한다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com