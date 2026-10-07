농협 평택시지부, 농촌 일손돕기 '구슬땀'…농심천심 운동 확산 기대

AI 핵심 요약beta
- 농협 평택시지부가 7일 가을 수확철 농촌 일손돕기를 했다
- 벼 수확과 수확물 정리 작업을 지원했다
- 농심천심 운동 일환으로 상생 가치 확산에 나섰다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 농협 평택시지부는 가을 수확철을 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가를 돕기 위해 농촌 일손돕기를 실시했다고 7일 밝혔다.
평택시지부에 따르면 벼 수확철을 맞아 지역 내 농가를 방문해 벼 수확 및 수확물 정리 작업을 지원했다.
이번 행사는 일손이 부족한 농촌에 실질적인 힘을 보태는 단순 일손돕기를 넘어 도시와 농촌이 서로의 가치를 이해하고 상생하는 '농심천심(農心天心) 운동'의 일환으로 마련됐다.
이날 홍진의 지부장을 비롯한 농협 평택시지부 임직원들은 무더운 날씨속에서도 가을볕 아래 벼 수확 현장에서 구슬땀을 흘렸다.
홍진의 농협 평택시지부장은 "가장 바쁜 가을 수확철에 일손 부족으로 고심하는 농업인들에게 작게나마 힘을 보탤 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "앞으로도 농협 평택시지부는 지역사회를 위한 든든한 동반자로서, 농업과 농촌의 지속 가능한 가치를 널리 알리고 현장 중심의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
농협 평택시지부는 앞으로도 농업인들과 소통하며 우리 농업의 공익적 가치와 우리 농산물의 소중함을 널리 알리는 농심천심 운동 홍보 캠페인도 강화해 나간다는 계획이다.
krg0404@newspim.com