동해시, 한글날 연휴 '묵호에서 삼화까지' 가을 행사 풍성

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 9일부터 11일까지 가을행사를 연다
- 무릉별유천지서 아스타·판타지 체험행사 했다
- 삼화사 수륙재와 묵호항 축제도 함께 열린다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 10월 연휴를 맞아 산과 바다, 전통문화를 아우르는 다채로운 가을 행사를 개최한다고 7일 밝혔다.
오는 9일부터 11일까지 무릉별유천지와 두타산 삼화사, 묵호항 일원에서는 각 지역의 특색을 살린 다양한 행사가 진행된다. 이를 통해 시민과 관광객들은 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 접할 수 있을 것으로 기대된다.
무릉별유천지에는 보랏빛 아스타 국화 4만 5000본이 만개해 색다른 경관을 이룬다.
특히 무릉별뜰 일원에서는 아스타국화 경관과 판타지 테마가 결합된 체험형 행사도 마련된다. 판타지 세계관과 할로윈 분위기를 접목해 판타지 캐릭터존, 엘프마을존, 할로윈 캐릭터존 등을 구성하며, 활쏘기와 다트, 골렘 클레이 만들기 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다. 참가비는 5000원이다.
또한 최근 조성된 '무릉정령 폭포'도 이날부터 야간 운영을 통해 관람할 수 있다. 행사 기간 동안 낮에는 아스타국화의 가을 풍경을, 밤에는 색다른 분위기를 즐길 수 있도록 할 예정이다.
같은 기간 두타산 삼화사에서는 '2026년 삼화사 수륙재 공개행사'가 열린다. 수륙재는 조선 태조 4년인 1395년 최초로 국가 차원에서 시행된 유서 깊은 불교의례로 첫날 오전 11시 개막 법요식과 함께 다양한 전통 불교 행사들이 이어질 예정이다.
묵호항에서는 '제8회 묵호등대 논골담길 축제'가 열린다. 수변공원에서는 어린이와 가족 방문객을 위한 마술공연과 버블쇼, 스탬프 미션, 목공·원예 체험 등이 진행된다. 이외에도 묵호빵 시식·판매와 풍물시장, 플리마켓도 함께 열려 축제의 즐거움을 더할 계획이다.
동해시는 이번 연휴를 통해 무릉별유천지의 자연경관과 체험 콘텐츠, 삼화사의 전통문화, 그리고 묵호항의 해양관광을 연계해 방문객들이 동해의 다채로운 매력을 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김정윤 동해시 부시장은 "이번 연휴에는 무릉별유천지의 가을 풍경부터 삼화사의 전통문화, 묵호의 바다와 지역축제까지 다양한 매력을 즐길 수 있다"며 "가족, 친구, 연인과 함께 깊어가는 가을의 정취와 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com