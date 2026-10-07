'신병4' 6주 연속 티빙 종합 1위…'우주떡집' 예능 정상 굳건

AI 핵심 요약beta
- 티빙 차트서 신병4가 6주 연속 1위했다.
- 신병4 최종회는 5.2%로 자체 최고를 찍었다.
- 우주떡집은 9주 연속 1위로 예능 강세를 이었다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙 주간 콘텐츠 차트에서 ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'가 6주 연속 종합·드라마 부문 1위를 차지하며 시즌 흥행을 이어갔다.
티빙이 9월 28일부터 10월 2일까지의 주간 시청 데이터를 집계한 9월 5주차 주간 콘텐츠 순위를 발표했다.
이번 주 종합 및 드라마 차트 정상은 6주 연속 ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'가 차지했다. 지난달 29일 공개된 최종회는 부대 통폐합과 기존 생활관 멤버들의 이별, 새 신병 투입으로 시즌의 마침표를 찍으며 닐슨코리아 전국 기준 5.2%로 자체 최고 시청률을 기록했다. '신병3'(드라마 4위), '신병'(드라마 6위), '신병2'(드라마 7위) 등 이전 시즌들 역시 드라마 톱10을 유지하며 전 시즌 동시 차트인이라는 '신병' 프랜차이즈의 정주행 저력을 재확인했다.
이준혁 주연의 현실 공감 오피스물 티빙 오리지널 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'는 3주 연속 종합 2위, 4주 연속 드라마 2위를 지켰다. 지난 7, 8회에서는 정선혁(오대환)의 공세로 회사의 거래처 계약이 흔들리고, 공은태(이준혁)와 영업 5팀이 새로운 돌파구를 모색하는 과정이 펼쳐졌다. 로또 1등이라는 행운 뒤에도 피할 수 없는 직장인의 현실적 애환과 팀을 지키기 위한 선택의 무게를 섬세하게 짚어내며 이용자들의 몰입감을 끌어올렸다. 특히 8회 말미에는 영업 5팀이 사수해야 하는 글로벌 브랜드 만토바의 아시아 총괄 대리인 '마르티나' 역으로 배우 윤세아가 첫 등장, 향후 계약의 향방을 좌우할 핵심 인물이자 후반부 전개의 결정적 변수로 기대감을 끌어올렸다.
예능 부문에서는 tvN '우주떡집'이 9주 연속 1위(종합 3위) 자리를 유지하며 예능 최강자의 저력을 입증했다. 2일 공개된 10회에서는 도경수가 세 번째 아르바이트생으로 합류해 신메뉴 '떡뻥 타코' 레시피를 전수하며 매장 일손을 도왔다. 일 최고 매출 200만 원 경신과 손편지 에피소드로 유쾌함과 감동을 동시에 전하며 화제를 모았다.
한편, 티빙 주간 콘텐츠 톱5는 티빙에서 공개된 드라마·예능 카테고리 VOD의 시청 UV(순 이용자 수)를 주간 단위로 집계한 지표다. 티빙은 차별화된 오리지널 라인업과 화제의 방송 프로그램을 폭넓게 선보이며 독보적인 엔터테인먼트 경험을 이어가고 있다.
moonddo00@newspim.com