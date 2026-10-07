평택시, 착한가격업소 이용 시 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 12일부터 연말까지 착한가격업소 캐시백을 시행했다
- 시민은 평택사랑카드 결제액의 5%를 적립받게 됐다
- 월 최대 5만 원까지이며 예산 소진 시 조기 종료했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 오는 12일부터 연말까지 지역 내 착한가격업소에서 평택사랑카드로 결제하는 시민들을 대상으로 결제 금액의 5%를 적립금(캐시백)으로 돌려주는 특별 이벤트를 추진한다.
7일 시에 따르면 이번 행사는 물가 상승 등으로 발생하고 있는 서민들의 가계 부담을 완화하고 저착한가격업소의 이용을 활성화하기 위해 마련됐다.
이에 따라 행사 기간 중 평택사랑상품권 가맹점 중 착한가격업소로 지정된 매장에서 평택사랑카드로 결제를 하면 별도의 신청 절차 없이 적립금을 자동으로 지급받게 된다.
특히 이번 혜택은 이용자가 직접 충전한 금액으로 결제한 경우에만 적용되며 인센티브나 정책수당으로 결제된 금액은 적립 대상에서 제외된다. 적립금은 예산 소진 시까지 운영되며 1인당 월 최대 5만 원까지 적립할 수 있다.
또한 지급된 캐시백은 지급일로부터 3개월 이내에 사용해야 하며 기간 내 사용하지 않은 적립금은 자동으로 소멸된다. 평택시 지역 내 착한가격업소는 총 80개소로 이번 적립금 혜택을 받을 수 있는 업소는 이 중 72개소다.
최원용 평택시장은 "이번 적립금 행사가 시민들의 장바구니 물가 부담을 덜어주는 동시에, 착한가격업소의 매출 증대로 이어져 지역 경제에 활력을 불어넣기를 기대한다"고 전했다.
krg0404@newspim.com