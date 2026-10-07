연천영웅시대, 임영웅 데뷔 10주년 기념 연천군에 성금 기탁

AI 핵심 요약beta
- 임영웅 팬클럽 연천영웅시대가 6일 연천군에 성금 300만원을 기탁했다.
- 데뷔 10주년을 기념해 회원들이 뜻을 모아 나눔을 실천했다.
- 연천군은 성금을 지역 아동·청소년 장학금에 쓰기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 가수 임영웅의 팬클럽 연천영웅시대가 임영웅의 데뷔 10주년을 기념해 연천군에 성금 300만원을 기탁해 지난 6일 군수실에서 연천영웅시대의 성금 기탁식을 진행했다고 7일 밝혔다.
이번 성금은 임영웅의 데뷔 10주년을 뜻깊게 기념하고 평소 어려운 이웃을 위한 나눔을 실천해 온 임영웅의 선한 영향력에 동참하기 위해 회원들이 뜻을 모아 마련했다. 이날 행사에는 이경용 연천영웅시대 회장을 비롯한 회원들이 참석했다.
이경용 회장은 "임영웅의 데뷔 10주년을 맞아 회원들과 함께 뜻깊은 나눔을 실천할 수 있어 기쁘다"며 "임영웅의 노래를 사랑하는 팬으로서 그의 선한 영향력을 이어받아 지역의 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고 싶었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 지역사회와 함께하며 도움이 필요한 이웃들에게 지속적으로 관심을 갖고 나눔을 실천하겠다"고 덧붙였다.
김덕현 연천군수는 "임영웅의 데뷔 10주년을 뜻깊게 기념하며 어려운 이웃을 위한 나눔을 실천해 주신 연천영웅시대 회장과 회원들에게 진심으로 감사드린다"고 밝혔다. 또한 "회원들의 따뜻한 마음이 담긴 성금은 도움이 필요한 지역 내 아동과 청소년들이 꿈과 희망을 키워갈 수 있도록 장학금 지원사업에 소중하게 사용하겠다"고 말했다.
한편 연천영웅시대는 2023년에도 연천군에 성금 300만 원을 기탁하는 등 지역사회를 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다.
asj7376@newspim.com