'나 혼자만 레벨업' 변우석·한소희·강유석·성준 캐스팅…이성민·정지훈 특별출연

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스 '나 혼자만 레벨업'에 한소희·강유석·성준이 합류했다
- 이성민과 정지훈이 특별출연하며 캐스팅 라인업을 완성했다
- 성진우가 최강 헌터로 각성하는 이야기를 그린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'이 변우석에 이어 한소희, 강유석, 성준의 캐스팅을 확정하고 이성민과 정지훈의 특별출연까지 예고했다.
게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 '헌터' 중에서도 최약체로 불리는 'E급 헌터' 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 '최강 헌터'로 레벨업하는 이야기를 그리는 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'이 한층 더 레벨업된 캐스팅 라인업을 공개했다.
웹소설로 시작해 웹툰, 애니메이션, 게임으로 확장하며 전 세계인의 사랑을 받고 넷플릭스 시리즈로 실사화되며 '전설'의 여정을 새롭게 써가고 있는 레전드 글로벌 IP '나 혼자만 레벨업'이 팬들의 호기심과 상상력을 극대화하는 한소희, 강유석, 이성민, 성준, 정지훈의 캐스팅 소식을 알렸다.
몬스터로부터 현실 세계를 지키는 헌터들 중 한국의 9번째 S급 헌터이자 유일한 여성 S급 헌터로 장검이 트레이드 마크인 '차해인'은 한소희가 연기한다. '성진우'와 함께 던전 퀘스트에 참여한 후, 그를 친형처럼 따르며 돕는 유진그룹 차남인 '유진호'는 강유석이 맡는다. 헌터들의 동향을 파악하고 감시하며 '성진우'의 재각성 여부를 처음으로 의심하는 헌터협회 감시과 과장이자 A급 헌터인 '우진철'은 성준이 맡는다.
덧붙여, 특별출연으로 이름을 올린 이성민과 정지훈의 존재감도 '나 혼자만 레벨업'에 신뢰와 기대감을 더한다. 헌터들의 길드를 포함해 한국 내 전체 헌터들을 관리하고 비상 사태 시 헌터 소집권을 발동할 수 있는 헌터 협회장이자 은퇴한 최강 레벨 헌터인 '고건희'는 이성민이 연기한다. 5대 헌터 길드 중 2위인 백호 길드의 수장으로 S급 헌터이자 마수로 변신할 수 있는 '백윤호'는 정지훈이 맡아 흥미로운 이들의 앙상블의 한 축을 든든하게 책임진다.
'나 혼자만 레벨업'은 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com