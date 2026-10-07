셀리드, '코로나19 백신 항원 플랫폼' 中·印 특허 등록 결정

AI 핵심 요약beta
- 셀리드가 7일 코로나19 백신 항원 특허의 중국·인도 등록 결정을 받았다.
- 스파이크 단백질 구조 최적화 기술로 아시아 지식재산권 범위를 넓혔다.
- 회사는 국내 생산·공급 백신 상용화와 기술수출을 추진한다.
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후속 백신 'AdCLD-CoV19-1 XFG' 추가 임상 준비
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 백신 개발 전문기업 셀리드의 코로나19 백신 항원 플랫폼 기술이 중국과 인도에서 특허 등록 결정됐다.
7일 셀리드에 따르면 이번 특허는 코로나19 백신 항원인 중증급성호흡기증후군 코로나바이러스-2(SARS-CoV-2) 스파이크 단백질의 구조를 최적화하는 기술이다.
해당 기술은 현재 한국을 비롯해 미국과 일본, 러시아, 베트남에서 특허 등록을 완료했다. 이번 중국과 인도 특허 등록 결정으로 아시아 주요 시장에서도 관련 지식재산권 범위를 확대하게 됐다.
SARS-CoV-2 스파이크 단백질은 구조적으로 퓨린 절단 부위(Furin Cleavage Site)를 포함하고 있어 체내 생성 이후 효소에 의해 절단될 가능성이 있다. 회사는 이번 플랫폼 기술을 통해 스파이크 단백질의 안정성을 높이고 면역원성 개선을 목표로 하고 있다고 설명했다.
셀리드가 개발 중인 코로나19 백신 'AdCLD-CoV19-1 OMI'는 자체 아데노바이러스 벡터 플랫폼과 항원 플랫폼 기술을 결합한 백신이다. 벡터 플랫폼 관련 특허는 국내와 미국, 유럽 등 주요 국가에서 등록을 마쳤다.
회사는 이번 특허 등록 결정을 바탕으로 중국과 인도 등 아시아 시장에서 자체 백신 기술의 권리 범위를 확대하고 향후 사업화 과정에서 활용할 계획이다.
셀리드는 해당 플랫폼을 기반으로 코로나19 백신 개발을 이어가고 있다. 회사는 'AdCLD-CoV19-1 OMI'의 안전성을 확인했으며 2026~2027년 권고 변이주를 반영한 'AdCLD-CoV19-1 XFG'의 면역원성을 확인하기 위한 추가 임상시험을 준비하고 있다.
현재 임상시험용의약품 제조를 완료했으며 올해 말 또는 내년 초 임상시험계획(IND) 승인을 신청하기 위한 준비를 진행 중이다. 회사는 이를 통해 국내 생산·공급이 가능한 코로나19 백신의 상용화를 추진한다는 계획이다.
셀리드 관계자는 "항원 플랫폼 특허가 주요 국가에서 잇따라 등록되면서 벡터 플랫폼 기술과 함께 중국과 인도 등 아시아 주요 시장에서 독자적인 백신 기술에 대한 권리를 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "이번 성과는 향후 셀리드 백신의 글로벌 기술수출 가능성을 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "회사가 보유한 기술력을 기반으로 국산 코로나19 백신 상용화를 달성하고 백신 주권 확보에 기여하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com