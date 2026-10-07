박유나, 데뷔 후 첫 시상식 MC 도전…'사랑이 온다' 류승수와 재회

AI 핵심 요약beta
- 박유나가 10일 열리는 코리아드라마어워즈 MC를 맡았다
- 데뷔 후 첫 시상식 진행으로 류승수·하도권과 호흡했다
- 현재 드라마 사랑이 온다에서 연기 변신을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박유나가 데뷔 후 처음으로 시상식 MC에 도전하며 새로운 매력을 선보인다.
박유나는 오는 10일 열리는 '2026 코리아드라마어워즈'의 MC로 발탁돼 배우 류승수, 하도권과 함께 시상식을 이끈다.
올해로 17회째를 맞은 '코리아드라마어워즈'는 한 해 동안 국내에서 방송된 드라마와 배우들을 조명하는 대표적인 드라마 시상식이다.
이번 시상식은 박유나의 첫 MC 도전이라는 점에서 의미를 더한다. 그간 다양한 작품에서 배우로서의 존재감을 넓혀온 박유나가 시상식 진행자로서는 어떤 새로운 매력을 보여줄지 기대가 모인다.
특히 현재 KBS2 주말드라마 '사랑이 온다'에서 부녀 관계로 호흡을 맞추고 있는 류승수와 시상식 무대에서 다시 만난다는 점도 눈길을 끈다. 극 중 부녀로 만난 두 사람이 드라마 밖에서 MC로서는 어떤 호흡을 보여줄지도 관심을 더한다.
박유나는 현재 방송 중인 '사랑이 온다'에서 성공과 조건을 중시하는 '한규영' 역을 맡아 활약하고 있다. 얄밉지만 마냥 미워할 수만은 없는 인물의 욕망과 결핍을 입체적으로 그려내며 기존과는 또 다른 연기 변신을 보여주고 있다.
최근 방송에서는 강성욱(고윤)과 결혼한 규영이 예상과 다른 현실을 마주하면서 새로운 국면을 맞았다. 변화하는 상황 속 한규영의 복잡한 감정을 섬세하게 표현하고 있는 박유나의 활약과 앞으로의 전개에도 관심이 쏠린다.
한편, 박유나가 MC로 나서는 '2026 코리아드라마어워즈'는 10일 오후 5시 경남문화예술회관 대공연장에서 개최된다.
moonddo00@newspim.com