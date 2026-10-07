박상길 전남광주특별시의원 "사직공원, 문화관광 거점으로 육성해야 "

AI 핵심 요약beta
- 박상길 전남광주통합특별시의원이 7일 사직공원 복합공간 조성을 제안했다.
- 노후 체육시설을 고치고 맨발길·무장애 산책로를 확충하자고 했다.
- 사직공원과 주변 관광지를 잇는 순환 보행축 구축도 요구했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박상길 전남광주통합특별시의원이 7일 사직공원을 시민 생활체육과 문화관광이 어우러진 복합공간으로 조성할 것을 제안했다.
박 의원은 이날 임시회 본회의 5분 발언을 통해 "사직공원은 과거를 기억하는 역사공원이자 미래 통합특별시를 상징하는 문화관광 거점으로 거듭나야 한다"고 밝혔다.
그는 "노후 운동기구와 야간 조명, 족구·배드민턴 시설을 개선하고 맨발길·황톳길, 무장애 산책로, 어르신 건강체육 및 어린이 자연체험 공간 등을 확충해 '시민체육공원' 기능을 강화해야 한다"고 강조했다.
또 "새로운 시설을 만드는 것만큼 현재 시설을 제대로 관리할 수 있는 상시 관리체계를 갖추는 것도 중요하다"고 말했다.
아울러 양림글로벌 문화관광타운 구상과 연계해 사직공원과 양림동 역사문화마을, 펭귄마을, 통기타거리, 광주천, ACC, 푸른길공원을 하나의 순환형 보행 동선으로 연결할 것을 제안했다.
박 의원은 집행부에 ▲사직공원 시민체육공원 조성계획 마련▲보행 및 무장애 환경 개선▲문화·관광·체육시설 개선과 생활체육·문화행사 연계 프로그램 운영▲지속적인 관리체계 구축 등을 요구했다.
bless4ya@newspim.com