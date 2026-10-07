제2회 강릉 빵축제 '빵 굽는 마을, 오죽' 9일 개막...오죽헌 일대 상권 활성화 기대

AI 핵심 요약beta
- 강릉 빵축제 ‘빵굽는 마을, 오죽’이 9일부터 11일까지 열린다.
- 오죽한옥마을서 58개 업체가 빵·디저트를 선보인다.
- 체험과 공연, 셔틀버스와 할인쿠폰도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제2회 강릉 빵축제 '빵굽는 마을, 오죽'이 오는 9일부터 11일까지 3일간 강릉오죽한옥마을에서 개최된다.
7일 강원특별자치도에 따르면 이번 축제는 '빵내음 따라 한옥마을 한 바퀴'라는 슬로건 아래 오죽헌 인근의 관광 수요 확대와 상권 활성화를 목적으로 마련됐다. 특히 강릉만의 지역 특화 관광 브랜드 육성을 위한 베이커리 활용 계획이 포함돼 있다.
올해 행사에는 총 58개 지역 베이커리와 음료업체가 참여해 한옥마을 곳곳에서 다양한 빵과 디저트를 선보인다. 방문객들은 풍성한 먹거리를 즐길 수 있을 예정이다.
축제 기간 동안 방문객이 직접 참여 가능한 다채로운 프로그램도 준비돼 있다. 오죽클러스터의 전통 체험 및 버스킹, 축하공연이 이어지며 지역 대표 빵을 선정하는 시그니처 빵 어워즈 '오죽 맛있으면 대상'도 개최돼 재미를 더할 예정이다. 체험 행사에 대한 사전 및 현장 예약이 가능하다.
축제를 알리는 개막식은 9일 오후 5시 30분 메인무대에서 개최되며 기념 케이크 커팅식과 함께 방문객 함께 나누는 시간도 마련된다.
방문객을 위한 무료 셔틀버스는 강릉컨벤션센터를 거점으로 수시 운행된다. 이용객 중 매일 선착순 100명에게 빵 할인쿠폰과 온빛포레스트 20% 할인권이 제공된다.
강원특별자치도 배광식 관광정책과장은 "이번 빵축제는 오죽헌 인근 한옥마을에서 강릉의 다양한 빵과 체험, 공연을 만끽할 수 있도록 마련된 행사"라며 "향후에도 지역 베이커리와 함께 강릉의 특색 있는 관광 콘텐츠를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com