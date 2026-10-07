전주시의회·완산경찰서, 민생범죄 예방 '맞손'…안전한 전주 조성

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 7일 완산경찰서와 치안 협력 간담회를 열었다
- 보이스피싱 등 민생범죄 예방과 시민안전 강화 방안을 논의했다
- 개인정보유출·교통사고 차단에 제도적 지원을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교통사고 등 시민 생활안전 현안 논의…범죄 예방 홍보·제도적 지원 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회는 전주 완산경찰서와 민생범죄 예방과 생활안전 강화를 위한 협력체계를 구축하고 시민이 안심할 수 있는 지역사회 조성에 힘을 모으기로 했다고 7일 밝혔다.
전주시의회는 이날 의장실에서 완산경찰서와 치안 협력 간담회를 열고 최근 지능화되고 있는 민생 침해 범죄 예방과 시민 안전 확보를 위한 협력 방안을 논의했다.
간담회에는 최주만 전주시의회 의장, 김동헌 부의장, 온혜정 운영위원장, 민윤기 완산경찰서장 등 관계자 10여 명이 참석했다.
참석자들은 최근 지역사회에서 빈발하고 있는 보이스피싱 등 민생 침해 범죄의 심각성을 공유하고 시민 피해를 줄이기 위한 예방 활동과 홍보에 역량을 집중하기로 했다.
특히 개인정보유출로 인한 2차 피해를 예방하고 시민의 생명과 직결되는 교통사고를 줄이기 위한 실효성 있는 대책 마련에도 적극 협력하기로 뜻을 모았다.
민윤기 완산경찰서장은 "시민의 가장 가까운 곳에서 소통하는 전주시의회와 함께 치안 현안을 논의하고 협력할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 시의회와 긴밀하게 공조해 빈틈없는 사회안전망을 구축하겠다"고 말했다.
최주만 의장은 "일선 현장에서 시민의 평온한 일상을 지키기 위해 헌신하는 완산경찰서의 노고에 깊이 감사드린다"며 "전주시의회도 든든한 동반자로서 보이스피싱, 노쇼, 개인정보유출, 교통사고 등 시민의 삶과 직결된 위험 요소를 사전에 차단하고 안전한 전주를 만들기 위한 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com