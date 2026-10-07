'순천 매산등' 역사문화공간 국가유산 등록 예고 추진

AI 핵심 요약beta
- 순천시가 7일 매산등 근현대역사문화공간 등록 예고를 밝혔다
- 국가유산청은 12일 국가등록문화유산 등록 예고할 예정이었다
- 시는 2031년까지 보존·정비와 관광자원화를 추진한다
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 순천 매산등 근현대역사문화공간이 국가등록문화유산 등록 예고를 앞두고 있으며 순천시는 보존·정비와 관광자원 활용을 단계적으로 추진한다.
순천시는 국가유산청이 오는 12일 '순천 매산등 근현대역사문화공간'을 국가등록문화유산으로 등록 예고할 예정이라고 7일 밝혔다.
대상 구역은 순천부읍성 서문안내소에서 순천중앙교회와 매산등 일대를 잇는 공간으로 교육·의료·종교·주거 등 근현대 생활상을 보여주는 역사문화적 가치를 인정받았다.
구역 내 기존 지정·등록 유산 5건 외에 로저스 선교사 가옥과 매산등 선교마을 옛 담장 및 안력산 격리병동 등 7개 유산도 추가 등록 예고 대상에 포함됐다.
시는 2027년까지 종합정비계획을 수립하고 이를 토대로 2031년까지 보존·정비와 활용 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.
원도심과 매산등 선교유산을 연결하는 탐방 동선을 조성하고 전시·교육·체험 콘텐츠를 확충해 주변 문화공간 및 지역 상권과 연계한 역사문화 관광거점으로 육성할 방침이다.
시 관계자는 "시민과 함께 유산을 지키고 가꾸면서 사람들이 찾아오고 머물고 다시 찾는 역사문화공간으로 조성하겠다"고 말했다.
등록 예고는 30일간 진행되며 의견 수렴과 국가유산위원회 심의를 거쳐 최종 등록 여부가 결정된다.
chadol999@newspim.com