[오늘날씨] 전국 맑은 날씨...아침 10도 안팎

AI 핵심 요약beta
- 8일 전국이 대체로 맑고 쌀쌀하겠다.
- 아침 최저 5도 안팎, 낮 최고 26도다.
- 낮과 밤 기온차 15도 안팎으로 크겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 8일은 전국이 대체로 맑은 가운데 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 10도 안팎(강원 내륙·산지 5도 안팎)으로 평년과 비슷하거나 낮겠다. 낮 기온은 평년과 비슷한 수준이겠다. 당분간 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 클 전망이다.
아침 최저기온은 5∼16도, 낮 최고기온은 23∼26도로 예보됐다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 12도 ▲인천 12도 ▲수원 11도 ▲춘천 7도 ▲강릉 12도 ▲청주 10도 ▲대전 9도 ▲전주 9도 ▲광주 11도 ▲대구 11도 ▲부산 16도 ▲울산 12도 ▲제주 18도다.
최고기온은 ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 24도 ▲강릉 24도 ▲청주 24도 ▲대전 25도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 24도다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com