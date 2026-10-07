구리시, 럭키아파트 '2026년 경기도 착한아파트' 2그룹 1위 선정

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 7일 럭키아파트를 착한아파트 1위로 선정했다고 밝혔다.
- 럭키아파트는 경비 고용 유지와 근무 환경 개선에서 높은 평가를 받았다.
- 구리시는 우수 사례를 공유해 공동주택 참여 확대를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 럭키아파트를 '2026년 경기도 착한아파트' 2그룹(500세대 이상 1000세대 미만)에서 1위로 선정했다고 7일 밝혔다.
경기도 착한아파트는 입주민과 공동주택 관리 종사자가 서로 존중하고 배려하는 문화를 확산하기 위해 추진하는 사업으로 올해 평가는 고용안정, 인권 보호, 상생 활동, 근무 환경 등 4개 분야를 대상으로 진행됐다. 시군의 1차 평가와 민간 전문가의 서면·현장 평가를 거쳐 공동주택 규모별로 총 6개 단지가 선정됐다.
럭키아파트는 1992년 준공된 608세대 규모의 공동주택으로 2019년 관리비 절감을 위해 경비 인력 감축이 논의됐을 당시 입주민 의견을 수렴해 기존 경비 인력을 줄이지 않고 고용을 유지해 왔다. 이후 24시간 격일제 근무를 주 4일 주간 근무제로 전환하고 경비초소에 냉난방기를 설치하는 한편 별도의 휴게공간을 마련해 휴식 환경을 개선한 점 등 관리 종사자의 근무 여건 개선에도 힘써 높은 평가를 받았다.
현재 럭키아파트 관리 종사자 16명 가운데 14명인 87.5%가 1년 이상 근무하고 있으며 이 중 4명은 9년 이상 장기근속자로 안정적인 고용 환경이 유지되고 있는 것으로 나타났다.
이와 함께 인권 존중과 직장 내 괴롭힘 예방 교육을 실시하고 고충 접수와 만족도 조사를 통해 관리 종사자의 의견을 지속적으로 수렴하고 있다. 접수된 의견은 관리 환경 개선에 반영하는 등 입주민과 관리 종사자가 함께하는 상생 문화를 이어가고 있다.
시는 이번 선정을 계기로 관내 공동주택을 대상으로 착한아파트 평가 기준과 신청 절차를 적극 안내하고 참여 단지를 확대할 계획이다. 또 럭키아파트의 우수 사례를 공유해 입주민과 관리 종사자가 서로 존중하고 배려하는 공동주택 공동체 문화가 지역 전반으로 확산하도록 지원할 방침이다.
asj7376@newspim.com