한글날 맑고 주말엔 남부 비…연휴 기간 일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 8일 한글날 연휴 날씨를 맑고 쌀쌀하다고 예보했다
- 9일 전국이 맑다가 10일부터 남부와 제주에 비가 시작됐다
- 연휴 내내 일교차가 크고 다음 주에도 비가 올 가능성이 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서쪽 낮 기온 평년보다 2~3도 높아…일교차 10~15도 이상
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 한글날 연휴에는 전국이 대체로 맑겠지만 주말에는 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 낮동안 기온이 오르지만 아침과 저녁으로는 쌀쌀해 일교차가 큰 날씨도 계속되겠다.
기상청은 8일 정례 예보브리핑에서 한글날인 9일 맑은 날씨가 이어지다가 10일부터 남쪽에서 따듯하고 습한 공기가 유입되면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다고 예보했다.
연휴 첫날인 9일에는 전국이 대체로 맑겠다. 10일 오전부터는 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 시작되겠다. 예상 강수량은 부산·울산·경남 5~20mm, 광주·전남·대구·경북·제주도 5~10mm, 전북 5mm 미만이다.
비는 11일까지 이어지겠다. 비는 충남 이남까지 확대될 가능성도 있다. 남해상과 제주도 해상에는 강한 비와 함께 천둥·번개, 돌풍이 나타나는 곳이 있겠다.
연휴 동안 기온은 최근보다 오르겠다. 이달 초에는 북쪽 상공을 지나는 영하 20도 이하의 찬 공기와 밤사이 복사냉각의 영향으로 아침 기온이 크게 떨어졌다. 이번 연휴에는 이러한 찬 공기의 남하가 제한되고 남쪽에서 따뜻한 공기가 유입될 전망이다.
따듯한 공기가 소백산맥을 넘어가면서 서쪽 지역을 중심으로 기온이 더 오르겠다. 바람이 산을 넘어 내려오면서 고온·건조해지는 '푄 현상' 영향이다. 특히 중부지방은 10일까지도 대체로 맑아 낮 동안 햇볕 영향도 받겠다.
연휴 기간 일교차가 10~15도 이상으로 벌어지겠다.
다음 주에도 비가 내릴 가능성이 있다. 오는 13일을 중심으로 비가 예상되지만 남쪽 수증기 유입과 상층 기압골 영향에 따라 12일부터 비가 시작될 수도 있다.
기상청은 "일본 남동쪽 해상에 28, 29호 두 태풍이 있는데 이 태풍 위상 변동성에 따라 우리나라 이동성 고기압 위상도 변동될 수 있다"며 "이에 따라 수증기 유입량이 달라질 수 있어 강수에 변동성이 있을 수 있다"고 설명했다.
jason14@newspim.com