남양주시, 제2회 추경안 2조8643억 원 편성

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 7일 2조8643억 원 추경안을 편성했다
- 민생지원과 지역경제 활성화에 903억 원을 배정했다
- 교통·복지·안전 등 생활밀착 사업도 확대했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 민생 회복과 생활 밀착형 행정 강화를 위해 2조8643억 원 규모의 2026년도 제2회 추가경정예산안을 편성했다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 최현덕 남양주시장은 7일 열린 제322회 남양주시의회 임시회에서 추경안의 편성 취지와 주요 내용을 설명했다. 시는 앞서 지난 8월 31일 추경안을 시의회에 제출한 바 있다.
추경안이 시의회 심의·의결을 거쳐 확정되면 올해 남양주시 예산 규모는 제1회 추경보다 10.8% 증가한 2조8643억 원이 된다.
회계별로는 일반회계가 2163억원 늘어난 2조 4795억 원, 특별회계가 623억 원 증가한 3848억 원이다.
시는 국가 추가경정예산에 따른 민생 지원과 지역경제 활성화, 복지 수요 대응, 교통 여건 개선 등에 재원을 우선 배분했다. 세수 정체와 의무지출 증가에 대응하기 위해 사업 우선순위를 재조정하고 지출 효율성도 높였다는 설명이다.
분야별로는 서민 부담 완화와 지역경제 활성화에 903억원을 편성했다. 고유가 피해지원금과 K-패스, 화물차 유가보조금 등에 869억원을 반영했으며 남양주사랑상품권 인센티브 확대와 소상공인 보증 지원 예산도 포함했다.
사회복지 분야에는 623억원을 배정했다. 기초연금과 노인요양급여, 주거급여 등 복지 급여를 지원하고 별내 노인복지관 건립 등 복지시설 확충을 추진할 계획이다.
교통·도로 분야에는 366억원을 투입한다. 진접선과 별내선 운영에 119억원, 버스 준공영제·공공관리제 및 환승할인 지원에 114억원, 어린이·청소년·어르신 교통비 지원에는 18억원을 반영했다.
도로 인프라 확충에도 재원을 투입한다. 진접 중말~철마교차로와 화도 녹촌IC 주변 도로 확장에 각각 25억원을 편성하고 별내 버스 공영차고지 부지 매입에는 8억원을 배정했다.
이 밖에도 도시개발·정비 분야에 109억원, 체육·문화 분야에 76억원, 안전 분야에 93억원을 각각 반영했다. 공원과 하천을 정비하고 생활체육·문화 기반을 확충하는 한편 도로와 보행로 안전관리, 수해·설해 예방 사업도 추진한다.
최현덕 시장은 "민생 회복과 시민 생활에 필요한 사업을 중심으로 추경안을 편성했다"며 "예산안이 확정되면 사업별 집행 절차를 신속히 진행하겠다"고 말했다.
이번 제2회 추가경정예산안은 제322회 남양주시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.
asj7376@newspim.com