삼척시 '하장 영새 갓 체험 어울림 한마당' 16일 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 16일 하장면 구 역둔분교서 행사를 연다
- 영새 갓과 농·특산물 홍보 및 판로 개척을 추진했다
- 갓 체험과 전통음식 재현 등 화합 프로그램을 마련했다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 오는 16일 하장면 역둔리 구 역둔분교 운동장에서 '하장 영새 갓 체험 어울림 한마당'을 개최한다.
7일 시에 따르면 '영새'는 백두대간에서 영동과 영서를 나누는 경계를 의미하는 지역 방언으로 하장에서 자생하는 갓을 뜻한다. 이 행사는 영새 갓을 포함한 농·특산물을 알리고 새로운 판매 경로를 개척하기 위해 기획됐다.
행사 주관은 '지역발전과 환경보전을 위한 주민위원회'가 맡았다. 새마을부녀회는 체험 운영과 먹거리를 제공하고 역둔영농조합법인은 특산물 판매를 담당한다. 예상 관객 수는 800명에 달할 것으로 보인다.
행사 기간 동안 갓 꺽기와 절이기, 갓만두 만들기 같은 체험 프로그램이 마련된다. 또한 귀리만두, 갓전병, 갓피전 같은 전통 음식을 재현하고 신발 던지기 및 낚시게임 등의 화합 프로그램도 진행된다.
삼척시 김기석 농정과장은 "이번 행사가 영새 갓의 가공 및 요리 상품 개발로 이어지는 계기가 되길 바란다"며 "주민이 함께 즐기고 만드는 공동체 행사로 자리 잡도록 지원하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com