삼척관광문화재단 대표이사 공개 모집

AI 핵심 요약beta
- 삼척관광문화재단이 7일 대표이사를 공개모집했다.
- 지원은 19일 오후 6시까지 전자우편으로 받는다.
- 서류와 면접 심사로 최종 후보자를 추천한다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척관광문화재단이 지역 관광과 문화예술의 경쟁력 강화를 위해 대표이사를 공개모집하기로 했다. 이번 모집은 재단의 지속가능한 성장과 미래 비전을 위한 인재 선임을 목표로 한다.
7일 재단에 따르면 공개모집은 지역 관광·문화예술 분야 발전을 이끌 전문성과 리더십을 갖춘 인재를 찾기 위해 실시된다. 응모자는 성별과 연령에 제한이 없으며 공고문에 제시된 자격요건을 충족하면 지원할 수 있다. 대표이사의 임기는 임명일로부터 2년으로 경영성과에 따라 연임이 가능하다.
신청서류 제출은 오는 19일 오후 6시까지며 응모지원서, 자기소개서, 직무수행계획서 등 관련 서류를 전자우편으로 작성 후 제출해야 한다.
선발 과정은 서류심사와 면접심사를 통해 진행된다. 임원추천위원회의 심사를 거쳐 최종 후보자를 추천하고 임명 절차를 마무리할 예정이다.
재단은 이번 공개모집을 통해 지역 관광·문화예술에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 가진 적임자를 선임할 계획으로 이를 통해 재단의 경쟁력 증대와 조직의 안정적인 운영 및 중장기 발전을 도모할 계획이다.
onemoregive@newspim.com