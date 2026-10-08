아로셀, 엄지윤과 올영라이브서 특별 기획 선보여

AI 핵심 요약beta
- 아로셀은 8일 오후 6시 엄지윤과 올영라이브를 진행했다
- 슈퍼 콜라겐 등 주요 제품을 최대 35% 할인 판매했다
- 구매액별로 마스크·미스트·LED 기기를 증정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 바이오 뷰티 브랜드 아로셀은 오는 8일 오후 6시 올리브영 온라인몰 '올영라이브'에서 특별 기획 상품을 선보인다. 이번 방송은 방송인 엄지윤과 함께 진행된다.
이번 라이브 방송은 엄지윤과 함께하는 연속 협업의 일환으로 기획됐다. 아로셀과 엄지윤은 앞서 콘텐츠를 통해 브랜드와 제품을 소개한 바 있다. 이번 라이브 방송에서는 소비자와 직접 소통하며 제품의 특징과 사용법 등을 소개할 예정이다.
방송에서는 아로셀의 '슈퍼 콜라겐 마스크 2.0', '슈퍼 콜라겐 버블 세럼 마스크™', '보툴케어 PDRN 모공 마스크', '슈퍼 콜라겐 글로우 비비 크림', '슈퍼 콜라겐 팩 투 폼 클렌저' 등 다양한 제품을 최대 35% 할인된 가격으로 판매한다.
구매 금액에 따른 추가 증정 혜택도 제공된다. 3만원 이상 구매 시 '슈퍼 콜라겐 마스크 2.0' 1매, 6만원 이상 구매 시 '슈퍼 콜라겐 앰플 미스트', 8만원 이상 구매 시 '갈바닉 LED 기기'를 증정한다.
아로셀 관계자는 "엄지윤님과 함께한 콘텐츠를 통해 아로셀의 제품과 브랜드 이야기를 친근하게 전달할 수 있었다"며 "이번 올영라이브에서도 다양한 제품의 특징과 사용법을 직접 소개하고, 소비자들과 실시간으로 소통할 수 있는 자리를 마련한 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com