'새로운 100년의 시작'…경북도청 신도시 10주년 기념식·상생음악회

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 7일 도청 새마을광장에서 기념식을 열었다
- 도청신도시 10년 성과를 정리하고 미래를 준비했다
- 에일리·민경훈·경서예지가 상생음악회에 출연했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 7일 오후 도청 새마을광장에서 '도청신도시 10주년 기념식과 상생음악회'를 연다.
기념식과 상생음악회는 도청신도시 10주년을 기려 10년의 추진 과정과 성과를 정리하고 도민과 함께 신도시의 다음 단계를 준비하는 자리이다.
기념식과 상생음악회의 주제는 '상생의 맥박으로 흐르는 백년의 물결'이다.
신도시가 걸어온 10년을 공유하는 데 그치지 않고, 도민과 함께 새로운 100년의 방향을 모색한다는 뜻을 담았다.
기념식에서는 영상과 레이저 퍼포먼스로 도청신도시의 과거와 현재, 미래를 보여준다. 10년간의 변화와 앞으로 만들어 갈 도시의 모습을 함께 담는다.
기념식에 이어 가수 에일리, 민경훈, 경서예지가 출연하는 상생음악회가 열린다. 도민과 신도시 주민이 함께 음악을 즐기며 소통하는 시간으로 꾸민다.
황명석 경북도 행정부지사는 "도청 신도시의 지난 10년을 돌아보고 도민과 함께 앞으로의 방향을 생각하는 뜻깊은 자리"라며 "기념식과 상생음악회가 도민과 신도시 주민이 함께 어울리며 새로운 100년을 준비하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com