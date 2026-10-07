전남광주특별시교육청, 출범 100일 맞아 4대 핵심과제 제시

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 7일 출범 100일 맞아 4대 과제를 확정했다
- K-민주주의 교육과 교실 혁신으로 배움과 진로 기회를 넓히기로 했다
- AI·반도체 인재 양성해 지역 정주와 통합행정 선순환을 추진했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 통합 출범 100일을 계기로 교육행정의 틀을 재편하고 지역 인재 양성과 정주를 아우르는 정책 실행에 속도를 낸다.
전남광주통합특별시교육청은 7일 출범 100일을 맞아 'K-민주주의 교육'과 교실 혁신, 지역 정주형 인재 양성, 현장 밀착 행정 등 4대 핵심과제를 확정했다고 밝혔다.
교육청은 학령인구 감소와 청년 인재의 수도권 유출에 대응하기 위해 광주와 전남의 교육자원을 결집하고 학생들의 배움과 진로 기회를 확대한다는 방침이다. 4대 과제는 K-민주주의를 기반으로 교실 혁신을 거쳐 지역 정주로 이어지고 행정이 이를 뒷받침하는 선순환 구조로 추진된다.
첫 번째 과제는 지역의 역사와 민주주의 자산을 활용한 시민교육 강화다. 2029년 학생독립운동 100주년과 2030년 5·18 민주화운동 50주년을 연계한 학생 주도 프로젝트를 추진하고 'K-민주주의 전당' 건립과 헌법교과서 제작·보급도 추진한다.
교실 혁신도 핵심 축이다. 교육활동보호 종합대책 추진단을 10월부터 운영하고 2027년에는 교육감 직속 전담기구와 권역별 교육활동보호센터를 설치한다. 침해 사안 발생 시 교권보호관이 현장 대응부터 법률 지원과 회복까지 원스톱 지원한다.
서·논술형 평가도 단계적으로 확대한다. 2027년 초등학교 5~6학년과 중학교 1학년부터 시작하고 '200 선도교원' 양성과 교육과정개발평가원 설립을 통해 평가체계를 뒷받침한다. 학교 행정업무를 교육지원청으로 이관하고 행정업무 통합 플랫폼과 교육정책 현장영향평가제도 도입한다.
지역 정주를 위한 미래 인재 양성도 본격화한다. AI·반도체 등 미래산업과 연계해 영재학교 3교와 과학고 3교 체제를 구축하고 반도체 특화학교와 마이스터고 육성에 나선다. 2027년 착공을 목표로 반도체 공동실습센터를 구축하고 지역 기업과의 협약을 통해 취업 연계도 강화한다.
교육특구 지정과 이주 가정의 전·입학 지원, 365일 안심돌봄망, 지역책임 대입전형 등도 추진해 교육을 지역 정주의 핵심 기반으로 만든다는 구상이다.
통합에 따른 조직 개편도 진행한다. 본청은 정책 기획과 조정 기능 중심으로 슬림화하고 집행 기능은 교육지원청과 직속기관으로 이관한다. 원거리 발령 교직원에 대한 이주·주거·교통 지원을 검토하고 광주 동·서부교육지원청에는 교육장 공모제를 시범 도입한다. 노후한 광주청사는 광산구 신창동으로 이전을 추진한다.
김대중 교육감은 "통합의 본질은 행정기구를 합치는 데 있는 것이 아니라 우리 아이들의 교육 기회를 넓히고 지역을 살리는 데 있다"며 "아이들이 지역에서 배우고 성장해 세계로 나아가는 K-교육특별시를 실현하겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com