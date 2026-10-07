박성훈 의원 "IBK기업은행 허위 평가서로 1572억 원 대출 실행 확인"

AI 핵심 요약beta
- 박성훈 의원이 7일 기업은행 자료를 통해 허위 기술평가 대출을 확인했다.
- 최근 7년간 허위 의심 평가서 312건으로 1572억원 대출이 실행됐다.
- 평가오류도 214건으로 늘며 기술평가 신뢰성 논란이 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 중소기업 기술력 평가가 대출 문턱을 낮추는 '관문'으로 쓰이는 사이에 허위 평가서를 통한 대출이 1500억원대 규모로 확인됐다.
7일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 IBK기업은행에서 제출받은 자료에 따르면 최근 7년간 기술신용평가사들이 기업은행에 제출한 평가서 가운데 312건이 허위로 의심돼 경찰 수사 대상에 올랐다.
관련 기업 249곳에 실행된 대출은 1572억 원이다. 올해 7월 기준 대출잔액은 728억 원으로 집계됐다. 이 가운데 17개 기업에서는 부실이 발생했으며 부실금액은 47억 원으로 나타났다.
평가기관별 관련 기업 수는 이크레더블이 161곳으로 가장 많았다. 한국평가데이터 75곳, SCI평가정보 9곳, 나이스평가정보 4곳이 뒤를 이었다.
이크레더블이 평가한 기업에 실행된 대출액은 1059억 원으로 전체의 67.4%를 차지했다.
기술신용평가의 신뢰성 논란은 허위 의심 평가서에만 그치지 않았다. 기업은행 자료를 보면 2022년부터 올해 8월까지 재심의 결과 등급이 변경돼 평가오류로 분류된 사례는 214건이었다.
평가오류는 나이스평가정보가 75건으로 가장 많았다. 나이스디앤비 47건, 한국평가데이터 44건, 서울평가정보 25건, 이크레더블 17건, 한국기술신용평가 6건 순이었다.
news2349@newspim.com