제천시, 어린이 과학체험공간 조성…2028년 개관 예정

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 7일 왕암동에 어린이 과학체험공간을 조성한다고 밝혔다.
- 총 36억원을 투입해 2028년 상반기 정식 개관할 계획이다.
- 자연생태과학 체험으로 과학교육 기회를 넓히겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
과기부 공모 선정으로 사업 본격화…4개 전시관 마련
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천에 어린이와 가족이 자연과 과학을 직접 체험할 수 있는 대규모 과학문화 공간이 들어선다.
제천시는 왕암동 한방생명과학관 옆 약초허브식물원에 총사업비 36억원을 투입해 '어린이 과학체험공간'을 조성하고 2028년 상반기 정식 개관할 계획이라고 7일 밝혔다.
체험관은 연면적 2398㎡ 규모로 어린이들이 자연생태과학에 대한 호기심을 키우고 생명존중의 가치를 배울 수 있도록 4개 전시관이 조성된다.
시는 지난해 4월 과학기술정보통신부의 '어린이 과학체험공간 확충 지원사업' 공모에 최종 선정된 이후 현재 기본계획 수립용역을 진행하며 사업의 밑그림을 그리고 있다.
오는 11월부터 전시 콘텐츠 설계에 들어가며, 내년 초에는 건축공사와 전시물 설치를 동시에 추진해 2027년 12월 준공한다는 계획이다.
준공 이후에는 2028년 1월부터 약 4개월간 시범운영을 거쳐 같은 해 상반기 정식 개관할 예정이다.
새롭게 조성되는 과학체험공간은 어린이들의 눈높이에 맞춘 자연생태과학 체험을 중심으로 운영된다.
이상천 시장은 "어린이 눈높이에 맞춘 자연생태과학 체험공간 조성으로 지역 어린이들에게 양질의 과학교육 기회를 제공하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com