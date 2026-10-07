함평군-우체국 한지붕…공공서비스 경계 허문다

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 7일 대동면에 우체국을 이전했다
- 행정기관과 우체국을 한 공간에 통합했다
- 주민 편의와 공공시설 활용도를 높였다
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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군 대동면에 행정기관과 우체국이 한 공간에서 주민 서비스를 제공하는 새로운 공공서비스 모델이 들어섰다.
함평군은 7일 함평대동우체국이 지난 6일 대동면 행복배움광장으로 이전해 업무를 시작했다고 밝혔다.
이번 이전은 전남광주 지역에서 지자체와 우체국의 공간을 통합한 첫 사례다. 주민들이 한곳에서 행정업무는 물론 우편과 금융서비스까지 이용할 수 있도록 공공시설 활용도를 높인 것이 핵심이다.
함평군은 대동면 행복배움광장 일부 공간을 우체국에 제공하고 공유재산 사용료를 받지 않기로 했다. 우체국은 오는 2031년 6월까지 해당 공간을 사용한다.
이번 공간통합으로 주민들의 기관별 방문 부담이 줄고 공공서비스 접근성과 이용 편의도 한층 높아질 것으로 군은 기대하고 있다. 특히 별도의 청사를 신축하거나 시설을 추가로 확보하지 않고 기존 공공시설을 활용했다는 점에서 행정 효율성 측면에서도 의미가 있다는 설명이다.
이남오 함평군수는 "행정기관 간 경계를 넘어 주민들이 보다 편리하게 공공서비스를 이용할 수 있도록 한 사례"라며 "앞으로도 공공시설과 자원을 효율적으로 활용해 주민 편의를 높이는 방안을 적극 검토하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com