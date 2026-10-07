NHN데이터, 인스타 계정 보호 강화…DM·댓글 발송 제어

AI 핵심 요약beta
- NHN데이터가 7일 소셜비즈 계정 보호 기능을 강화했다.
- DM·댓글 발송량 제어와 자동 답글 중단 기능을 추가했다.
- 제한 게시물 확인 기능도 넣고 추가 고도화에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
게시물 제한 감지·자동 답글 중단 등 예방 기능 추가
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NHN데이터가 인스타그램 계정 제한과 차단에 대한 우려가 커지자 마케팅 솔루션 '소셜비즈'의 계정 보호 기능을 강화했다고 7일 밝혔다.
소셜비즈는 NHN데이터가 메타와 협업해 개발한 인스타그램 다이렉트 메시지(DM) 자동화 마케팅 솔루션이다.
메타 공식 응용프로그램 인터페이스(API)를 활용하며 최근 DM 발송량 제어와 메시지 발송 정책 개선, 댓글 자동 답글 제어, 게시물 제한 여부 확인 등의 기능을 추가했다.
우선 이벤트나 인기 게시물에 이용자 반응이 몰릴 경우 시간당 DM과 댓글 답글 발송량을 제한해 메시지를 분산하도록 했다.
동일한 패턴의 댓글이 짧은 시간에 반복돼 이상 활동으로 판단될 가능성이 감지되면 자동 답글을 일시 중단하고 일정 시간이 지나면 다시 정상화한다.
첫 DM에는 이용자가 필요한 정보를 먼저 요청하도록 유도하는 기본 메시지를 적용하고, 수신자별 이름을 넣을 수 있는 기능도 도입했다.
인스타그램에서 접근이 제한된 게시물과 릴스를 관리자 페이지에서 확인하는 기능도 추가했다. NHN데이터는 향후 메타의 운영 정책 변화에 맞춰 계정 보호 기능을 지속 고도화할 계획이다.
syu@newspim.com