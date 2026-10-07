'박경리문학상 수상' 데이먼 갤것, 31일 원주서 독자와의 만남

AI 핵심 요약beta
- 토지문화재단이 31일 데이먼 갤것과 독자 만남을 연다
- 행사는 박경리문학공원 5층에서 ‘책의 목소리’로 진행했다
- 29일 시상식 뒤 31일 원주 간담회 등 일정이 이어진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제15회 박경리문학상 수상작가인 데이먼 갤것 작가가 오는 31일 원주를 방문해 독자들과 만나기로 했다.
7일 토지문화재단은 이날 박경리 작가가 '토지'를 완간한 '단구동 옛집'이 있는 박경리문학공원 5층 세미나실에서 '수상작가와의 만남' 행사를 진행한다고 밝혔다.
이번 강연은 '마음과 마음을 잇는 마법: 책의 목소리'를 주제로 하며 데이먼 갤것 작가가 자신의 문학세계와 작품, 문학에 대한 소신을 독자들과 나눌 예정이다. 참가 신청은 온라인을 통해 진행되며 선착순으로 접수한다.
박경리문학상은 토지문화재단이 2011년 제정한 문학상으로 박경리 작가를 기리기 위해 전 세계 소설가를 대상으로 문학 본연의 가치를 존중하면서 세계 문학사에 큰 영향을 미친 작가에게 수여되는 대한민국 최초의 국제 문학상이다.
김세희 이사장은 "세계적인 작가이자 이번 박경리문학상 수상자인 데이먼 갤것의 강연을 통해 그의 문학세계와 국제 문학의 흐름을 생생하게 들을 수 있는 특별한 기회를 제공하게 됐다"고 밝혔다.
한편 2026년 제15회 박경리문학상은 토지문화재단과 원주시가 공동 주최하고 미림씨스콘과 우리은행이 후원한다. 시상식은 29일 오전 11시 30분 호텔인터불고 원주에서 열리며 수상자인 데이먼 갤것 작가에게 상장과 상패, 상금 1억 원이 수여될 예정이다.
이와 함께 28일에는 기자간담회가 열리며 29일 시상식, 31일 신진작가 간담회 및 수상작가와의 만남(원주), 3일 수상작가 대담회(대산문화재단·교보빌딩) 등이 계획돼 있다.
onemoregive@newspim.com