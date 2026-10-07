이브이첨단소재, 비접촉 '자기혈류파' 심혈관 진단기술 개발 주관기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 이브이첨단소재가 7일 MPW 비접촉 심혈관 진단 과제를 주관기관으로 선정됐다
- DGIST 등과 센서 양산·AI 분석·임상 검증을 맡아 상용화를 추진한다
- 의복 위 측정 기술로 수술 직후·화상 환자 진단과 해외 실증도 노린다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= FPCB 전문기업 이브이첨단소재가 비접촉 방식으로 심혈관 상태를 진단하는 자기혈류파(MPW) 센싱 기술 개발에 나선다. 옷 위에서도 혈류 신호를 측정할 수 있는 고감도 자기센서와 인공지능(AI) 분석 기술을 결합해 임상 검증과 상용화를 추진한다.
7일 이브이첨단소재는 중소벤처기업부의 '2026년도 중소기업기술혁신개발사업 글로벌선도기술개발(이어달리기)' 바이오·의료 분야에서 '피부 비접촉식 고감도 심혈관 진단평가를 위한 자기혈류파 센싱기술 개발' 과제의 주관기관으로 선정됐다고 밝혔다.
'이어달리기' 사업은 과학기술정보통신부의 기초·원천 연구 우수과제 성과를 중소기업이 이어받아 후속 연구개발(R&D)을 진행하고 기술이전과 상용화로 연결하는 사업이다.
이번 과제에는 이브이첨단소재를 주관기관으로 원천기술 보유기관인 대구경북과학기술원(DGIST), 네이처이앤티, 영남대학교 의과대학이 컨소시엄으로 참여한다. 기술 개발부터 센서 양산, AI 분석 모델 구축, 임상 검증까지 기관별로 역할을 나눠 수행한다.
자기혈류파는 혈액 내 이온 흐름에서 발생하는 미세한 자기장 신호를 고감도 센서로 측정하는 기술이다. 기존 도플러 초음파나 광용적맥파(PPG) 방식과 달리 피부에 센서를 직접 접촉하거나 젤을 사용할 필요가 없는 것이 특징이다.
비접촉 방식이어서 의복 위에서도 측정할 수 있다. 회사는 붕대나 압박밴드를 착용한 수술 직후 환자, 피부 접촉이 어려운 중증 화상 환자 등 기존 방식으로 측정하기 어려운 환자군에 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
이브이첨단소재는 이번 과제에서 8인치 웨이퍼 공정을 기반으로 한 고감도 PHMR 자기센서 소자 양산과 초저잡음 센서 모듈 제작을 담당한다.
DGIST는 MPW 핵심 원천기술을 제공하고 1D-CNN과 설명가능 인공지능(XAI)을 활용한 혈관 나이 추론·분석 모델을 개발한다. 네이처이앤티는 이온 분극자와 센서를 결합한 통합 모듈 및 진단 알고리즘 구축을 맡는다.
영남대학교 의과대학·병원은 건강한 성인과 심혈관질환 환자를 대상으로 임상시험과 기존 진단 방식과의 비교 검증을 진행할 예정이다.
연구팀은 현재 기술성숙도 TRL 5 수준인 원천기술을 TRL 7 수준의 시제품 단계까지 끌어올린 뒤 양산과 상용화로 연결한다는 계획이다.
개발되는 진단 플랫폼에는 1D-CNN과 XAI 기술도 적용한다. 심장의 수축기와 이완기 파형을 분석해 혈관 나이를 추론하고 혈관 경직도 이상 여부를 정량 데이터로 시각화하는 방식이다.
이브이첨단소재는 심혈관질환 환자와 관련 진료비가 증가하고 있는 점도 비접촉 진단 기술의 활용 범위를 넓히는 요인으로 보고 있다. 건강보험심사평가원 진료데이터에 따르면 국내 심장질환 환자 수는 2018년 약 152만명에서 2022년 약 183만명으로 증가했다. 같은 기간 진료비는 1조8000억원에서 2조5000억원으로 38.5% 늘었다.
해외 임상과 실증도 추진할 예정이다. 회사는 프랑스 몽펠리에 대학병원과 베트남 페니카(Phenikaa) 대학병원 등 해외 의료기관과 공동 연구 및 글로벌 실증을 순차적으로 진행할 계획이다.
이브이첨단소재 관계자는 "자기혈류파 기술은 비접촉 방식으로 심혈관 상태를 측정할 수 있어 진단 편의성과 정밀도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "국내 식품의약품안전처 허가를 비롯해 CE와 FDA 등 글로벌 인증을 순차적으로 추진해 해외 혈류 진단 시장 진출을 준비할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com