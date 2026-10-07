김정호 의원, 낙동강 수질개선 촉구…"지역 맞춤형 복류수 실증 필요"

AI 핵심 요약beta
- 김정호 위원장이 6일 낙동강 식수대책을 주문했다
- 부산·경남 맞춤형 복류수 실증과 오염원 관리가 핵심이다
- 취수원 다변화와 본류 수질개선을 함께 추진해야 한다고 했다
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오염원 관리·실증시설 설치 방안 제시
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강 하류의 안전한 먹는 물 확보를 위해 취수원 다변화와 본류 수질개선을 함께 추진해야 한다는 주장이 국정감사에서 나왔다.
김정호 국회 기후에너지환경노동위원장(더불어민주당·경남 김해시을)은 지난 6일 기후에너지환경부 국정감사에서 부산·경남의 식수 문제 해결을 위한 지역 맞춤형 복류수 실증과 낙동강 오염원 관리 강화를 주문했다고 7일 밝혔다.
낙동강 취수원 다변화 사업은 남강댐·합천댐 활용과 합천 황강 복류수, 창녕 강변여과수 등을 중심으로 추진됐지만 지역 갈등과 주민 반대 등으로 진척되지 못했다. 김 위원장은 "기존 대책의 한계를 반복하지 말고 부산·경남의 식수 문제를 해결해야 한다"고 말했다.
특대구 달성군에서 진행 중인 복류수 실증을 부산·경남에 그대로 적용하기보다 창원·김해·양산·물금 등 낙동강 하류 취수지역의 여건을 반영한 별도 실증이 필요하다고 지적했다.
대구 복류수 시험실증센터에서는 탁도 등 일부 수질 개선 효과가 확인됐지만 대규모 취수 때 적정 취수량과 정화 효과가 유지되는지는 추가 검증이 필요한 상황이다. 과불화화합물(PFAS)과 조류독소 등 미량유해물질 제거 효과도 검증 과제로 제시됐다.
김 위원장은 "낙동강 하류에도 실증시설을 조속히 설치하고, 대구 실증보다 여과 깊이를 8m 수준으로 확대하는 방안을 검토해야 한다"고 지적했다. 공기압 등 운전 조건을 강화해 실제 취수 여건에 가까운 실증을 진행해야 한다는 설명이다.
낙동강 본류로 유입되는 오염물질을 줄이는 대책도 요구했다. 2024년 기준 낙동강 수계에는 9818개 폐수배출업소가 있으며 하루 약 47만㎥의 폐수가 방류되는 것으로 집계됐다. 이 가운데 구미·칠곡권역과 금호강 하류 대구권역의 방류량이 전체의 약 57%를 차지하는 것으로 나타났다.
김 위원장은 "산업폐수뿐 아니라 지천을 통해 유입되는 생활하수와 축산·농업계 오염원도 점검해야 한다"면서 "처리시설을 확충하고 관리기준을 강화하는 한편 PFAS 등 미량유해물질을 사업장 배출 단계부터 공공 하·폐수처리시설의 유입·방류 단계까지 관리해야 한다"고 주장했다.
초고도처리수를 산업용수 등으로 재이용해 낙동강 본류의 오염부하를 줄이는 방안도 제시했다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 "대구에서 진행 중인 복류수 실증에서 수질 개선 효과가 확인되고 있다"면서도 "취수량을 확대했을 때 적정 취수량과 수질 개선 효과가 유지되는지는 추가 검증이 필요하다"고 답변했다.
그러면서 "부산·김해·창원 등 낙동강 하류지역에도 실증시설을 조기에 설치해 다양한 조건에서 실험하겠다"며 "실증 결과는 지역 주민들과 공유하겠다"고 강조했다.
이어 "현 정부 임기 내 대구·부산권 식수 문제를 해결한다는 방침에 따라 실증시설 구축과 본사업 추진을 서두르겠다"며 "대구·구미 산업단지에서 발생하는 폐수의 영향을 줄이기 위해 하·폐수처리시설 방류수 관리를 강화하고, 녹조 원인으로 지목되는 비점오염원 차단에도 나서겠다"고 덧붙였다.
김 위원장은 "부산·경남의 먹는 물 문제는 하류에서 물을 한 번 더 거르는 것만으로는 근본적으로 해결할 수 없다"며 "상류에서 낙동강으로 유입되는 오염물질을 줄이고 하류에서는 지역별 여건에 맞는 복류수 실증을 동시에 추진해야 한다"고 말했다.
이어 "낙동강 하류지역 실증시설 설치와 오염원 관리, 관련 사업과 예산이 실제로 추진되는지 끝까지 챙기겠다"고했다.
news2349@newspim.com