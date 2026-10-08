원주시, 18개 기관과 '국방드론 클러스터 조성' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 7일 국방드론 클러스터 협약을 체결했다
- 원주시 등 18개 기관이 군·관·산·학·연 협력체계를 구축했다
- 원주시는 실증·시험·평가로 산업생태계 육성에 나섰다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 지난 7일 시청 회의실에서 '원주 국방드론 클러스터 조성을 위한 업무협약 및 원주국방드론산업협의체 발대식'을 열고 군·관·산·학·연 협력체계를 구축했다.
8일 원주시에 따르면 이번 업무협약에는 원주시를 포함해 제36보병사단, 제1군수지원사령부 등 총 18개 기관이 참여해 원주 국방드론 산업의 체계적인 성장과 발전을 위해 협력하기로 했다.
협약에 따라 참여 기관은 원주 국방드론 클러스터 기본구상 및 추진전략 수립, 국방드론 및 방위산업 분야 기술개발, 시험·평가 및 사업화, 핵심 기술인재 양성 및 취업 연계, 방위산업 관련 중소·벤처기업 발굴·육성 등 다양한 분야에서 협력을 강화한다.
원주시는 드론특별자유화구역과 드론 실증도시 사업을 통해 축적된 실증 경험을 바탕으로 시험·평가 기능을 갖춘 미래항공기술센터와 제36보병사단은 2025년 국방부 소형 및 대드론 분야 실증 전담부대 지정을 통해 국방드론 산업을 육성할 기반을 마련하고 있다.
특히 지난 9월 30일 민간 주도의 '강원원주국방산업협회' 창단 이후 이번 업무협약으로 이어지면서 군·관·산·학·연의 역량이 더욱 집결됐다는 평가다.
또한 이날 출범한 '원주국방드론산업협의체'는 참여 기관의 전문성과 기술, 인프라를 활용해 원주형 국방드론 특화모델과 핵심사업을 구체화하고 실질적인 협력사업을 발굴·추진하는 역할을 수행하게 된다.
원주시는 기술개발부터 군 실증, 시험·평가, 사업화까지 이어지는 국방드론 산업 생태계를 구축하고 교육 및 훈련과 관련 기업 육성을 통해 관련 기술과 기업, 인재를 원주에 유치할 계획이다.
아울러 강원특별자치도의 5년간 500억 원 규모 방산혁신클러스터 공모사업과 연계해 원주형 국방드론 특화사업이 공모계획에 포함될 수 있도록 협력할 방침이다.
구자열 원주시장은 "드론산업은 국가안보를 뒷받침하는 전략산업이며 새로운 기업과 일자리를 창출하는 미래산업"이라며 "민간의 적극적인 참여와 군·관·산·학·연의 힘을 하나로 모아 원주가 국방드론 산업의 중심지로 발전할 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com